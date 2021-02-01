نجاة مسؤول أفغاني كبير من هجوم بقنبلة في كابل

قالت الشرطة الأفغانية إن مسؤولا بوزارة السلام أصيب بجروح طفيفة في انفجار قنبلة بالعاصمة كابل اليوم الاثنين في أحدث سلسلة من الهجمات الأخيرة على أهداف مدنية.

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وقالت شرطة كابل إن الانفجار الأخير وقع بالقرب من عربة مدرعة كانت تقل خوشنوود نابيزادا المسؤول بوزارة السلام ورئيس تحرير وكالة "خاما برس" المحلية للعمل.

ودانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان الهجوم. وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان على موقع "تويتر" إن "الهجوم المستهدف اليوم في كابل ضد مسؤول كبير مشارك في عملية السلام هو حادث مؤسف آخر، يشبه الهجوم على عملية السلام نفسها".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المسؤولين الحكوميين يلقون عموما باللوم على متمردي "طالبان"، وهو تكتيك يقول مسؤولون أمنيون كبار ودبلوماسيون غربيون إنه يهدف إلى بث الخوف مع تجنب وقوع خسائر مدنية على نطاق واسع.

واستهدفت التفجيرات في الأسابيع الأخيرة سياسيين ومسؤولين أمنيين ونشطاء حقوقيين وصحفيين.

وتتفاوض "طالبان" والحكومة الأفغانية في قطر للتوصل إلى اتفاق سلام. وقد استؤنفت تلك المحادثات في يناير بعد انقطاع دام نحو شهر.

المصدر: رويترز