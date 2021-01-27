زعيم المعارضة التركية: سنزيل الحكم في البلاد

قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، إن الرئيس التركي "يعيش بمعزل عن الشعب ولا يدري شيئا عن همومه"، واصفا نظام الحكم الحالي بأنه "فرعوني" وتوعد بإنهائه.

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وأعرب كليجدار أوغلو عن دهشته تجاه تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قال فيها إنه لا يوجد تجار يغلقون مشاريعهم في تركيا متسائلا: "كيف يدير أردوغان تركيا؟"، حسبما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

وأوضح زعيم المعارضة أن "أردوغان يقول مثل هذه التصريحات لأنه ينظر للناس من داخل قصره، فبالنسبة إليه كل شيء مفتوح، لديه مراحيض ذهبية لديه كل شيء جميل".

وتابع كليجدار أوغلو "وفقا لبيانات إعلامية رسمية ترصد أداء التجار والحرفيين، فإنه خلال 2020، أغلق على الأقل 99 ألفا و588 تاجرا مشاريعهم، أي أن 273 تاجرا يفلس بشكل يومي، كيف قال أردوغان إنه لا توجد مشاريع مغلقة في تركيا؟ إنسان مثله لا يستطيع إدارة الدولة، الإنسان الذي لا يعرف هموم شعبه لا يستطيع إدارة تركيا".

وتساءل كليجدار أوغلو "هل أردوغان على علم بكل هذا؟"، ثم أجاب بنفسه قائلا: "ليس لديه علم".

المصدر: صحيفة "زمان" التركية