الاتحاد الأوروبي: نرغب في مواصلة "الزخم الإيجابي" في العلاقات مع تركيا

أعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته مواصلة "الزخم الإيجابي" الحاصل مؤخرا في العلاقات مع تركيا، من أجل التوصل إلى اتفاقيات بين الجانبين.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي عقده ببروكسل، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد: "ملف العلاقات التركية الأوروبية كان أحد المواضيع التي ناقشها الوزراء في اجتماعهم".

وأضاف: "وضعنا في الاعتبار الرسائل الهامة واللفتات الطيبة الصادرة عن السلطات التركية منذ الاجتماع الأخير لمجلس الاتحاد الأوروبي".

وأوضح أن "وزراء خارجية الاتحاد أكدوا خلال اجتماعهم، أهمية اللقاءات (مع الجانب التركي) لترسيخ الحوار والتعاون مع أنقرة".

وحول مخرجات زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الأسبوع الماضي، إلى بروكسل، قال بوريل: "جرت مراجعة كافة المواضيع التي عكرت صفو العلاقات بين الجانبين في 2020".

وأوضح أن الجانبين اتفقا على ضرورة التغلب على المشاكل وتقاسم الهواجس والعمل معا والارتقاء بعلاقات حسن الجوار.

وتابع: "يسعدني القول أن المواضيع التي سممت علاقاتنا الصيف والخريف الماضيين، توقفت اليوم..لا توجد حاليا سفن تركية تقوم بأنشطة تنقيب (شرق المتوسط)".

وأكد أن الجانبين التركي والأوروبي اتفقا على ضرورة مواصلة الزخم الإيجابي الحاصل مؤخرا، من أجل التوصل إلى اتفاقيات.

المصدر: "الأناضول"