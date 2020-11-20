لأول مرة.. استخبارات الاتحاد الأوروبي تعد تقريرا حول التهديدات المشتركة

أعدت استخبارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقريرا حول الأخطار التي تهدد الاتحاد، وذلك في أول خطوة نحو صياغة استراتيجية مشتركة للأمن.

وقال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في أعقاب اجتماع وزراء دفاع دول الاتحاد اليوم الجمعة، إن "التقرير حول التهديدات المشتركة الذي أعدته هيئات الاستخبارات الأوروبية لأول مرة... هو الخطوة الأولى نحو استراتيجية مشتركة للأمن الأوروبي".

وبحث وزراء الدفاع خلال الاجتماع الذي عقد بواسطة تقنية الفيديو "المعايير الاستراتيجية" المشتركة للدفاع والأمن، بهدف حماية الاتحاد الأوروبي من الأزمات والتهديدات من الخارج.

إقرأ المزيد

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي، إن الاستخبارات الأوروبية انتهت مطلع الشهر الجاري من تحليل المخاطر والتهديدات، لتعد أول وثيقة من نوعها حول الأمن الأوروبي.

وأضافت المصادر أن الوثيقة تتسم بطابع سري ولن يتم نشرها، وأن العمل على تحديد المعايير الاستراتيجية سيستمر في 2021.

ومن المتوقع مصادقة مجلس الاتحاد الأوروبي على الوثيقة في 2022.

المصدر: نوفوستي