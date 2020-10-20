كبير مفاوضي الإتحاد الأوروبي على استعداد لزيارة لندن

قالت مفوضة الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي، ميريد ماكغينيس، إن الاتحاد الأوروبي ما زال ملتزما بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا، حول "البريكست".

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وأشارت إلى أن كبير المفاوضين في الاتحاد الأوربي، ميشال بارنييه، مستعد للسفر إلى لندن لتكثيف المفاوضات.

وأكدت ماكغينيس، التي تم تعيينها في منصبها هذا الشهر، في مؤتمر عبر الإنترنت يوم أمس الثلاثاء، على أن "ميشيل بارنييه وفريقه على استعداد للذهاب إلى لندن لتكثيف العمل مع ديفيد فروست (كبير المفاوضين البريطانيين)، وفريقه، لتطوير النص القانوني".

وأشارت بريطانيا في وقت سابق إلى أنها ترفض استئناف المفاوضات، "ما لم يحدث تغيير جوهري في نهج الاتحاد الأوروبي، حيث أن لعبة البوكر الدبلوماسية عالية المخاطر وتنطوي على خطر الفوضى".

وتزداد العلاقات بين لندن وبروكسل (مقر الاتحاد الأوروبي) تشنجا، على خلفية التباين العميق في المواقف بشأن التوصل إلى اتفاق على شروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد قبل نهاية العام.

المصدر: "رويترز"