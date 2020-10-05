لافروف: تأثير "روسوفوبيا" حرم الأوروبيين المنطق السليم

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التحقيق فيما حدث للناشط أليكسي نافالني، بأنه استهزاء بالمنطق السليم، مشيرا إلى أن الغرب يرفض الطلب الروسي الذي يستند إلى المعاهدات الدولية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "إنه استهزاء، لقد بات هذا واضحا لنا ولزملائنا الغربيين أيضا، الذين يرفضون طلبنا، الذي يستند إلى معاهدات دولية ملزمة".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه "من الواضح أن روسوفوبيا (الكراهية لروسيا) الغرب أصبحت جامحة، وبات الاحتكام إليها يحرمهم من المنطق السليم".

تجدر الإشارة إلى أن موسكو طلبت من برلين تقديم المساعدة القانونية للتحقيق في مزاعم السلطات الألمانية بأن نافالني تعرض للتسميم بمادة "نوفيتشوك" السامة، وذلك بعد تأكيد روسيا أن الفحوص التي خضع لها في روسيا قبل نقله إلى برلين لم تظهر أي آثار تسمم.

كما رفضت السلطات الألمانية طلب السفارة الروسية بالسماح لها بالوصول القنصلي إلى المعارض الروسي نافالني، الذي يتلقى العلاج في ألمانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان في وقت سابق: "لا نزال مصرين على الحصول على استجابة لهذه النداءات"، وأشارت إلى أن الأطباء الألمان أتيح لهم الوصول إلى نافالني دون إعاقة في المستشفى الروسي، بعد تعرضه لوعكة صحية في 20 أغسطس الماضي، والاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بعلاجه.

المصدر: وكالات