المعارضة البيلاروسية تدعو لعصيان مدني وتطالب بانتخابات رئاسية جديدة

دعت المعارضة البيلاروسية، اليوم الأربعاء، إلى حملة عصيان مدني فورية، بعد مراسم تنصيب ألكسندر لوكاشينكو رئيسا للبلاد، وطالبت بانتخابات رئاسية جديدة.

وتتزامن هذه الدعوات مع أداء الرئيس، ألكسندر لوكاشينكو، اليمين الدستورية لولاية جديدة في حفل تنصيب مفاجئ دون إعلان مسبق.

وقال عضو مجلس التنسيق للمعارضة، بافيل لاتوشكو، على وسائل التواصل الاجتماعي إن المعارضة لن تقبل أبدا بفوز لوكاشينكو في الاننتخابات وتطالب بإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وأضاف لاتوشكو: "ندعو الجميع لبدء حملة عصيان مدني على الفور".

وتشهد بيلاروس موجة احتجاجات منذ فوز لوكاشينكو بفترة رئاسية جديدة في الانتخابات التي تم إجراؤها في التاسع من الشهر الماضي.

المصدر: رويترز