الهند.. مسلمان بارزان يحضران مراسم إرساء أساس معبد هندوسي على أرض مسجد بابري

أعلن مسلمان بارزان في الهند، شهدا اضطرابات مميتة بعد هدم مسجد في شمال الهند عام 1992، إنهما يعتزمان حضور احتفال إرساء أساس معبد هندوسي الأربعاء، سيقام في المكان ذاته.

وقال إقبال أنصاري أحد المسلمين: "مهما يكن ما حدث فإنها أشياء تعود للماضي".

وأضاف: "تمت دعوتي وأعتقد أنها إرادة (الرب رام)، وسوف أحضر".

بدوره، قال المسلم الثاني محمد شريف، والحاصل على أحد أرفع الأوسمة المدنية الهندية لصلاته على قتلى الاضطرابات الذين لم يتم التوصل لأسرهم: "تلقيت دعوة وأنا حريص على تلبيتها".

ومن المتوقع أن يكون رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الذي يقود حزبه الوطني الهندوسي المطالبة بإقامة معبد هناك للرب رام، الضيف الرئيسي في الاحتفال الذي سيقام في بلدة أيوديا.

وأصبح البناء ممكنا بعد صدور حكم من المحكمة العليا في الهند العام الماضي، بمنح المكان المتنازع عليه للهندوس.

ودمر حشد من الهندوس في عام 1992، مسجد بابري الذي يعود للقرن السادس عشر، والذي كان مقاما في المكان الذي كان مقررا أن يبنى فيه المعبد الهندوسي الجديد مما تسبب في اندلاع اضطرابات قتل فيها نحو ألفي شخص معظمهم من المسلمين في مختلف أنحاء البلاد.

ويؤمن الهندوس، بأن المكان هو مسقط رأس الرب رام، الذي كان تجسيدا بشريا للإله الهندوسي فيشنو.

المصدر: "رويترز"