إيطاليا.. انخفاض قياسي لعدد المواليد الجدد في 2019

أفاد مكتب الإحصائيات الإيطالي اليوم الاثنين، بأن عدد المواليد الجدد في 2019 انخفض إلى مستوى قياسي، فيما انكمش عدد السكان واختار العديد من الإيطاليين الاستقرار في الخارج.

وانخفض عدد المواليد الجدد في السنة الماضية بـ19 ألف رضيع إلى 420 ألفا، وهو أدنى مستوى منذ توحيد إيطاليا سنة 1861، فيما بلغ إجمالي الوفيات 634 ألفا.

وخسرت إيطاليا منذ 2014 نحو 551 ألف مقيم، ما يعادل سكان جنوة، سادس أكبر مدنها.

ووصفت وزيرة الأسرة إيلينا بونيتي إحصاءات المكتب بـ"الصادمة"، قائلة إنها تظهر "الثمن الباهض والرهيب الذي اضطرت الأجيال الصاعدة لدفعه، فيما يتعلق بالأمل في المستقبل وتحقيق الذات".

ويرى خبراء أن الأزمة السكانية في إيطاليا أحد أسباب ركودها الاقتصادي المزمن، فيما تفاقم الوضع الاقتصادي للبلاد بشكل كبير هذه السنة مع أزمة كورونا، حيث من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10٪.

المصدر: "رويترز"