عدد المصابين بكورونا في أذربيجان يقترب من 16 ألف حالة
Sputnik
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ارتفع عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان، خلال الـ24 ساعة الأخيرة بمقدار 521 حالة، أي بأكثر من 4 إصابات بالمقارنة مع اليوم الذي سبقه.
وتوفي بسبب المرض خلال اليوم الماضي، 7 أشخاص.
وقال مركز العمليات الخاص بكوفيد-19، لمجلس وزراء في الجمهورية، اليوم: "وصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض إلى 15890 حالة، وعدد الوفيات الإجمالي إلى 193 حالة".
وبشكل عام تعافى من المرض، 8719 حالة أو 54.9% من العدد الإجمالي للمصابين.
المصدر: تاس