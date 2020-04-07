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بريطانيا ترفض عرض ترامب بتقديم المساعدة في علاج جونسون

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بريطانيا ترفض عرض ترامب بتقديم المساعدة في علاج جونسون
AFP PETER NICHOLLS / AFP / POOL
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رفض مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عرض المساعدة في علاج رئيس الوزراء، والذي تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: "نحن على قناعة بأن رئيس الوزراء يتلقى أفضل علاج ممكن من منظومة الرعاية الصحية الوطنية. وأي علاج يتلقاه أمر خاص بأطبائه".

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يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دخل المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا. وإثر تدهور حالته، تم نقله إلى العناية المركزة أمس الاثنين.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تمنياته بالشفاء العاجل لـ "صديقه العزيز" جونسون، مضيفا أنه طلب من شركتين أمريكيتين الاتصال بلندن وتقديم المساعدة في علاج بوريس جونسون في حال الضرورة.

المصدر: صحيفة "تايمز"

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