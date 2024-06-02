مستشار سابق في البنتاغون: برلين ستتقارب مع موسكو وستبتعد عن واشنطن

قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، إن ألمانيا ستبتعد بشكل متزايد عن الولايات المتحدة وتقترب من روسيا.

وكتب العقيد الأمريكي السابق على موقع التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): "تتحرك ألمانيا خطوة بخطوة بالأفكار وكذلك ذهنيا واستراتيجيا تجاه روسيا. وفي الأشهر المقبلة سنشهد القطيعة النهائية بين الولايات المتحدة وألمانيا".

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وأشار ماكغريغور إلى أن التحرك نحو روسيا، "يمثل الطريقة الوحيدة التي يمكن لألمانيا من خلالها التعافي اقتصاديا".

في وقت سابق، كتب الصحفي الألماني "فولفغانغ مونخاو" في صحيفة El País أن الاقتصاد الألماني في حالة سيئة، ومعه وضع الاتحاد الأوروبي بأكمله.

وجاء في المقالة أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وما تبعها من عقوبات على روسيا، جعلت الاقتصاد الألماني يقف على حافة الهاوية.

المصدر: تاس