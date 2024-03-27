5 معاهد ترسم نظرة قاتمة للاقتصاد الألماني في 2024

خفضت 5 معاهد ألمانية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني للعام الجاري من 1.3% إلى 0.1%، ويترافق ذلك مع صعوبات تواجه الصناعة الألمانية بسبب مساعي التخلي عن الغاز الروسي.

وتكون بذلك المعاهد الألمانية الخمسة قد خفضت توقعاتها لأداء الاقتصاد الألماني بواقع 1.2% من 1.3% إلى 0.1% مقارنة بتوقعاتها في الخريف الماضي.

فيما أبقت المعاهد توقعاتها للعام المقبل 2025 دون تغييرات كبيرة، حيث من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4%.

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ومن بين أسباب خفض التوقعات، أشارت المعاهد إلى تراجع الصادرات الألمانية مع انخفاض الطلب، وضعف القدرة التنافسية السعرية في مجال السلع التي تعتمد على الطاقة، ونقل الإنتاج إلى الخارج، وحالة عدم اليقين لدى المستثمرين في ظل هذه العوامل.

وأنهى الاقتصاد الألماني العام 2023 في حالة من الركود، بعد أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.3%.

وخفض البنك المركزي الألماني توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام والعام القادم من 1.2% و1.3% إلى 0.4% و1.2% على التوالي.

المصدر: RT + برايم