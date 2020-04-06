ترامب يقدم المساعدة في علاج بوريس جونسون من كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من شركتين تعملان على ابتكار طرق علاج فيروس كورونا، تقديم المساعدة للفريق الطبي الذي يعالج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأعرب ترامب خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الاثنين، عن حزنه لنقل بوريس جونسون إلى العناية المركزة.

وقال: "أوجه أطيب التمنيات إلى صديقي العزيز وصديق بلادنا رئيس الوزراء بوريس جونسون. تلقينا بحزن عميق نبأ نقله إلى العناية المركزة اليوم".

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وأضاف ترامب أن "جميع الأمريكيين يصلون من أجل شفائه".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد دخل المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا. وتم نقله إلى العناية المركزة اليوم الاثنين على إثر تدهور حالته الصحية.

وحسبما أكد مكتب جونسون، فإن رئيس الوزراء لم يفقد وعيه ويتلقى العلاج، فيما تم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب بأداء مهامه مؤقتا.

المصدر: رويترز