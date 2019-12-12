"داعش" يتبنى الهجوم الدموي على معسكر للجيش في النيجر

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الخميس، مسؤوليته عن هجوم استهدف، الأربعاء، معسكرا للجيش في النيجر بالقرب من حدود مالي، وفق ما جاء في بيان للتنظيم.

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وبحسب البيان الصادر عن "الدولة الإسلامية - ولاية غرب إفريقيا" (وهو فرع "داعش" في منطقة الساحل)، فإن الهجوم خلف ما لا يقل عن 100 قتيل بين الجنود النيجيريين، وإصابة كثيرين آخرين.

وكان متحدث باسم جيش النيجر قال، الأربعاء، إن الهجوم المزدوج على قاعدة عسكرية في مدينة إينات غربي النيجر أسفر عن مقتل 71 جنديا وإصابة 12 آخرين بجروح، بالإضافة إلى عدد من المفقودين.

وشهد العام الجاري تصاعد الهجمات الدامية التي يشنها مسلحون متطرفون على صلة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" في منطقة الساحل بغرب إفريقيا، على الرغم من انتشار آلاف الجنود من القوات المحلية والأجنبية في المنطقة.

المصدر: رويترز