مقتل عشرات الجنود بهجوم للمسلحين غربي النيجر

قتل عشرات الجنود في هجوم مزدوج للمسلحين على قاعدة عسكرية في مدينة إينات غربي النيجر، قرب الحدود مع مالي.

وأكدت وزارة الدفاع في النيجر اليوم الأربعاء، مقتل 71 جنديا وإصابة 12 آخرين بجروح، بالإضافة إلى عدد من المفقودين.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر أمني، بأن المسلحين قصفوا المعسكر بقذائف الهاون، مما أدى لانفجارات في مستودعات الذخيرة والوقود.

وتفيد التقارير الإعلامية بأن المسلحين هاجموا القاعدة العسكرية مرتين يومي الاثنين والثلاثاء.

وأعلنت رئاسة النيجر عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن الرئيس محمدو إيسوفو قطع زيارته لمصر من أجل العودة إلى نيامي "على خلفية المأساة التي وقعت في إينات".

Le Président de la République , Chef suprême des armées, SEM @IssoufouMhm a regagné #Niamey à l’instant en provenance d'#Egypte. Le Président de la République présidera dès demain, une réunion du Conseil National de Sécurité suite à l'attaque tragique d'#Inates. pic.twitter.com/atWQny552r — Présidence du Niger (@PresidenceNiger) 11 декабря 2019 г.

جدير بالذكر أن نحو 50 جنديا قتلوا في المنطقة ذاتها غربي النيجر جراء هجومين لجماعات مسلحة متحالفة مع "داعش" في مايو ويوليو الماضيين.

المصدر: وكالات