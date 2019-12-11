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مقتل عشرات الجنود بهجوم للمسلحين غربي النيجر

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مقتل عشرات الجنود بهجوم للمسلحين غربي النيجر
AFP MICHELE CATTANI
صورة من الأرشيف
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قتل عشرات الجنود في هجوم مزدوج للمسلحين على قاعدة عسكرية في مدينة إينات غربي النيجر، قرب الحدود مع مالي.

وأكدت وزارة الدفاع في النيجر اليوم الأربعاء، مقتل 71 جنديا وإصابة 12 آخرين بجروح، بالإضافة إلى عدد من المفقودين.

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وفي وقت سابق أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر أمني، بأن المسلحين قصفوا المعسكر بقذائف الهاون، مما أدى لانفجارات في مستودعات الذخيرة والوقود.

وتفيد التقارير الإعلامية بأن المسلحين هاجموا القاعدة العسكرية مرتين يومي الاثنين والثلاثاء.

وأعلنت رئاسة النيجر عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن الرئيس محمدو إيسوفو قطع زيارته لمصر من أجل العودة إلى نيامي "على خلفية المأساة التي وقعت في إينات".

جدير بالذكر أن نحو 50 جنديا قتلوا في المنطقة ذاتها غربي النيجر جراء هجومين لجماعات مسلحة متحالفة مع "داعش" في مايو ويوليو الماضيين.

المصدر: وكالات

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