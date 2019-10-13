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ترودو يحث أنصاره الليبراليين على انتخابه مرتديا سترة مضادة للرصاص

أخبار العالم

ترودو يحث أنصاره الليبراليين على انتخابه مرتديا سترة مضادة للرصاص
AFP Geoff Robins
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ارتدى رئيس وزراء كندا جاستن ترودو سترة مضادة للرصاص قبيل إلقائه عصر أمس خطابا حث فيه أنصاره على منح الحزب الليبرالي أصواتهم خلال الانتخابات البرلمانية التي سيخوض غمارها.

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وذكرت قناة CBC التلفزيونية التي أوردت النبأ، أن حراسا يرتدون "الزي العسكري" رافقوا زعيم الحزب الليبرالي في جولته الانتخابية.

وتمت إحاطة حملة ترودو الانتخابية بتدابير أمنية مشددة على خلفية المخاوف المتزايدة من احتمال اندلاع أعمال عنف خلال الحملة الانتخابية الساخنة.

ونقلت قناة CBC التلفزيونية عن مصادرها، أن الشرطة قامت الشهر الماضي بإعداد تقارير عن الكراهية على الإنترنت كل يوم، ولاحظت أن هذه الكراهية كانت تستهدف الزعماء السياسيين على المستوى الفدرالي ويمكن أن تؤدي إلى العنف.

لكن خطاب ترودو مر دون وقوع أي حوادث تذكر، وعند الانتهاء صافح رئيس الوزراء العديد من مؤيديه قبل أن ينصرف وهو ينوء بحمل سترته المضادة للرصاص.

المصدر: "نوفوستي"

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