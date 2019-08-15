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بكين تتهم واشنطن بالتآمر عليها مع عناصر إجرامية في هونغ كونغ

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بكين تتهم واشنطن بالتآمر عليها مع عناصر إجرامية في هونغ كونغ
Reuters JASON LEE
الصين تتهم واشنطن بالتآمر عليها- أرشيف
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اتهمت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية بالتآمر مع عناصر إجرامية وعلى صلة بأنشطة جنائية معادية للصين في هونغ كونغ.

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وأضافت في بيان ردا على تعليقات مجلس النواب الأمريكي والسياسيين الأمريكيين الآخرين بشأن الأحداث في هونغ كونغ، أنه "تشويه للواقع".

وشددت الخارجية الصينية على أن "الالتزام الأعمى بالمعايير المزدوجة من قبل السياسيين الأمريكيين قريب بالفعل من الهستيريا​​​. لقد تآمروا مع عناصر إجرامية متطرفة ويشاركون بجنون في القضايا الجنائية المعادية للصين في هونغ كونغ".

وتجمعت اليوم الخميس، قوات صينية تابعة للشرطة العسكرية في ملعب رياضي في مدينة شينزن الواقعة على حدود منطقة هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتحولت بعض التظاهرات في هونغ كونغ إلى أعمال عنف وشغب، اتهمت بكين المحتجين على إثرها بارتكاب أعمال "شبه إرهابية".

المصدر: "سوتنيك" 

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