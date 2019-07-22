حلول موسم تسليم الأسلحة النارية في نيوزيلندا عقب مجزرة المسجدين

تسلمت الشرطة في نيوزيلندا أكثر من 2000 قطعة سلاح ناري نصف آلي، بعد أن حظرت حكومة البلاد بعض الأسلحة في أعقاب الهجوم الدموي على مسجدي مدينة كرايستشيرش في مارس الماضي.

إقرأ المزيد

ويجري منذ مطلع الأسبوع تسليم الأسلحة وفق الإجراءات الحكومية لتسليم الأسلحة مقابل تعويضات مالية.

وقال وزير الشرطة في نيوزيلندا ستيوارت ناش أمس الأحد: "بدأت وتيرة تسليم الأسلحة بالازدياد رغم بطئها عموما، في الوقت الذي تقام فيه حملات جمع الأسلحة في أنحاء البلاد".

ونظمت الشرطة 25 حملة لإعادة شراء الأسلحة خلال الأسبوع الماضي، وقال ناش: "تشير الأرقام الأولية إلى تسليم 2113 شخصا أسلحتهم منذ انطلاق هذه الحملات، حيث تم تسليم 3275 قطعة سلاح و7827 قطعة غيار وملحقات محظورة، وتلقى أصحاب هذا السلاح ما إجماله 2ر6 مليون دولار نيوزيلندي (2ر4 مليون دولار أمريكي) تعويضا".

وبدأ الحظر بعد أقل من شهر على مقتل 51 شخصا وإصابة العشرات عندما أطلق رجل أبيض عنصري النار عشوائيا على المصلين في مسجدي مدينة كرايستشيرش.

المصدر: وكالات