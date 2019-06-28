صحيفة: استخدام طائرات "بوينغ 737 ماكس" لن يستأنف قبل نهاية العام الجاري

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن استخدام طائرات "بوينغ 737 ماكس" لن يستأنف قبل نهاية العام الجاري.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في مجال الطيران أن سبب ذلك يعود إلى "عامل الخطر المحتمل" الجديد الذي عثرت عليه شركة "بوينغ" داخل طائراتها من طراز737 ماكس، بحسب الدائرة الفدرالية الأمريكية للطيران المدني.

وقال ممثل لـ "بوينغ" إن الشركة قادرة على تصحيح هذا الخطأ عن طريق تقديم برمجيات مصححة جديدة في سبتمبر القادم، مضيفا أن تحديث البرمجيات سيشمل نظام المناورة للطائرة ومعالجة الخطأ الثاني الذي تم العثور عليه مؤخرا.

وأضافت المصادر أيضا أن الشركة وموظفي الدائرة الفدرالية الأمريكية للطيران المدني يحتاجون إلى شهرين على الأقل وذلك في حال الإصلاح الناجح للبرمجيات، من أجل تنسيق كافة العمليات الضرورية لاستئناف تحليق طائرات "بوينغ 737 ماكس".

وتم تعليق استخدام الطائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس" في الولايات المتحدة والعديد من بلدان العالم بعد تحطم طائرتين من هذا الطراز خلال مدة قصيرة نسبيا. ففي مارس الماضي تحطمت طائرة "بوينغ 737 ماكس" تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في الأراضي الإثيوبية، الأمر الذي أسفر عن مقتل 157 شخصا. وقبلها في نوفمبر عام 2018 تحطمت طائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة "Lion Air" الإندونيسية.

وبعد الكارثة الثانية أغلقت نحو 20 دولة أجواءها أمام تحليق الطائرات من هذا الطراز، فيما أوقفت خطوط جوية كثيرة استخدام هذه الطائرة بالكامل. وأظهرت نتائج التحقيق أنه توجد هناك أخطاء في عمل نظام تصحيح المناورة. وتقوم شركة "بوينغ" حاليا بتصحيح هذا الخطأ، كما قامت بتحديث برنامجها لتدريب الطيارين.

المصدر: Wall Street Journal