"بوينغ 737 ماكس" تفشل في الحصول على إذن للاختبار بعد اكتشاف خلل جديد

اكتشفت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) مصدرا جديدا محتملا للمخاطر في تصميم عائلة طائرات "بوينغ 737 ماكس"، التي علقت رحلاتها بعد تحطم طائرتين في إندونيسيا وإثيوبيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع قوله إنه تم اكتشاف الخلل الجديد في "737 ماكس"، الذي لم يتم توضيح طابعه بعد، خلال اختبار المحاكاة الأسبوع الماضي.

ووجهت الهيئة الأمريكية الشركة المصنعة للطائرات بإزالة مصدر الخطر المكتشف، ونظرا لذلك فلن تتمكن الشركة من استلام رخصة للاختبار التجريبي الخاص بالطائرة، والتي تعد ضرورية للحصول على إذن لتشغيل الطائرة.

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وحظر استخدام طائرات "ماكس- 737" بعد كارثتين جويتين، أولهما تحطم طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة "Lion Air" الإندونيسية في الـ 29 أكتوبر 2018، ولقي 189 راكبا كانوا على متنها مصرعهم، والثانية تحطم طائرة من نفس الطراز تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، ما أسفر عن مصرع جميع ركابها البالغين 157 شخصا.

من جانبه، اعترف رئيس شركة "بوينغ" دينيس ميلنبرغ، بأن سبب الكارثتين يرجع لخلل في عمل أحد أجهزة الطائرة.

وبعد الكارثتين منعت دول العالم، استخدام هذا الطراز من الطائرات، بما فيها روسيا والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس