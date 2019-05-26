الانتخابات البرلمانية الأوروبية.. تحالف ميركل يحقق أسوا نتائج في تاريخه

تشير الاستطلاعات في انتخابات البرلمان الأوروبي في ألمانيا، إلى تقدم التحالف المسيحي الحاكم الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل، ولكن بنتائج تعد الأسوأ.

وكشفت استطلاعات آراء الناخبين في ألمانيا بعد الإدلاء بأصواتهم، أن تحالف ميركل المؤلف من "الحزب المسيحي الديمقراطي" وشقيقه البافاري "الحزب المسيحي الاجتماعي"، نال نحو 28.6% من الأصوات، محققا نتيجة تعد الأسوأ له في تاريخه.

وحسب الاستطلاعات، فقد احتل حزب الخضر المرتبة الثانية بعد حصوله على 22% من الأصوات، متقدما للمرة الأولى على "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" الذي حل ثالثا بـ15.5%.

وإذا صحت هذه الأرقام فسيكون حزب الخضر الرابح الأكبر في الانتخابات الأوروبية على مستوى ألمانيا.

وظل حزب "البديل من أجل ألمانيا" في المرتبة الرابعة (10.5%)، يليه "الحزب الديمقراطي الحر" و"حزب اليسار" (5.5%).

لكن، تحالف ميركل الأوفر حظا في الانتخابات الراهنة، خسر قرابة 7 نقاط بالمقارنة مع انتخابات 2014.

وبلغت نسبة الإقبال نحو 59%.

تجدر الإشارة إلى أنه لدى ألمانيا أكبر حصة من المقاعد في البرلمان الأوروبي، إذ تملك 96 مقعدا من أصل 751 مقعدا، باحتساب مقاعد بريطانيا التي لا تزال في حالة الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات





