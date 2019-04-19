سيناتورة أمريكية تدعو لبدء إجراءات إقصاء ترامب

أعلنت السيناتورة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي إليزابيث وارين أن على الكونغرس أن يبدأ عملية إقصاء الرئيس دونالد ترامب عن الرئاسة بسبب ما جاء في تقرير المدعي روبرت مولر.

وكتبت وارين في حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة أن "خطورة تلك التجاوزات تتطلب من المسؤولين المنتخبين عن الحزبين أن يتركوا الاعتبارات السياسية جانبا ويقوموا بواجبهم الدستوري".

وتابعت: "ويعني ذلك أن مجلس النواب يجب أن يشرع في إجراءات الإقصاء ضد رئيس الولايات المتحدة".

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واتهمت وارين الرئيس بمحاولات لعرقلة تحقيق مولر في صلات ترامب المزعومة بروسيا وما يسمى "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية.

ويأتي ذلك بعد يوم من نشر تقرير مولر، الذي لم يتمكن من العثور على ما يثبت وجود أي تنسيق بين حملة ترامب والسلطات الروسية أثناء الحملة الانتخابية عام 2016، لكنه أشار إلى أن ترامب قام بـ "أعمال عديدة" كان من شأنها أن تؤثر على تحقيقات الأجهزة الأمنية.

وجدير بالذكر أن إليزابيث وارين قد أعلنت خوض السباق الانتخابي لتترشح عن حزبها في انتخابات الرئاسة عام 2020.

المصدر: رويترز