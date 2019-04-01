فتحت السلطات الباكستانية تحقيقا بحق 6 صحفيين نشروا في الإنترنت صورا للصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي، خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإسلام أباد.

وأعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان صدر اليوم الاثنين، أن السلطات الباكستانية فتحت تحقيقا بحق الصحفيين الـ6، وأعربت عن استهجانها لهذا "العمل الترهيبي الجديد"، مشيرة إلى "تصرفات مماثلة سابقة من قبل الشرطة الباكستانية بحق صحفيين معارضين".

وسربت وسائل إعلام باكستانية أن أمر التحقيق مع الصحفيين الستة صدر في الـ13 من مارس الماضي من قبل قسم الجريمة الإلكترونية في وكالة التحقيق الفدرالية المرتبطة بوزارة الداخلية الباكستانية. وانتشر هذا الأمر عبر مواقع للتواصل الاجتماعي في البلاد.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن قائمة التهم الموجهة إلى الصحفيين تضمنت الاتهام بـ "القيام بحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقلل من شأن ولي العهد السعودي خلال زيارته لباكستان في فبراير الماضي.

وبحسب منظمة "مراسلون بلا حدود" فإن ما قام به الصحفيون الستة اقتصر على "نشر صور لجمال خاشقجي بشكل متكرر خلال زيارة ولي العهد السعودي".

وكتب مرتضى سولاندي، أحد الصحفيين المستهدفين بالتحقيق، في منشور على حسابه في "تويتر": "لدى حكومة عمران خان المعيبة، مشكلة في حال نشر صورة للصحفي المغدور جمال خاشقجي، وتعتبر ذلك انتهاكا للقانون".

ورفضت وكالة التحقيق الفدرالية ووزارة الداخلية في باكستان تأكيد إصدار الأمر حسب "أ ف ب".

وجاءت زيارة بن سلمان لباكستان بعد 5 أشهر من مقتل خاشقجي داخل مقر القنصلية السعودية في اسطنبول.

ووقع ولي العهد السعودي خلال زيارته لباكستان عقودا بلغت قيمتها نحو 20 مليار دولار.

المصدر: أ ف ب