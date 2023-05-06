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لقطات من موقع تفجير سيارة الكاتب السياسي زاخار بريليبين

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لقطات من موقع تفجير سيارة الكاتب السياسي زاخار بريليبين
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تداولت شبكات التواصل الاجتماعي لقطات من موقع تفجير سيارة الكاتب السياسي زاخار بريليبين في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية.

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زاخاروفا تعلق على تفجير سيارة السياسي بريليبين

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