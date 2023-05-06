تاريخ النشر:06.05.2023 | 11:27 GMT | فيديوهات
تداولت شبكات التواصل الاجتماعي لقطات من موقع تفجير سيارة الكاتب السياسي زاخار بريليبين في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية.
أعلنت سلطات الجمارك المصرية أنها تمكنت من ضبط راكبين مصريين حاولا تهريب عدد من السبائك الذهبية بقصد عدم سداد الضرائب الجمركية.
تحاول العديد من دول العالم تحقيق النمو الاقتصادي وتحويل مسار الانكماش إلى النمو، وفي بعض الأحيان يتم تمويل الأنشطة الاقتصادية عن طريق الاستدانة والاقتراض.
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع عدد من قادة الجيش في مقر القيادة الاستراتيجية "الأوكتاغون"، فيما يتساءل البعض عن أهمية هذا المقر، وسبب تسميته.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
كشف المحامي المصري أحمد حمد أنه تولى الدفاع عن وفاء قاتلة ابنها بمحافظة الشرقية، بعد طلب من شقيقها وعمها بالدفاع عنها في القضية المعروفة إعلاميا بـ قاتلة ابنها بالشرقية.
أكد الضابط الألماني المتقاعد، رالف ثييل، في حديث لقناة "إن تي في" أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يخشى أن يفقد ثقة الدول الغربية بعد اعتداء الكرملين.
في زلة لسان جديدة صححها على الفور، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحيلولة دون فوز الرئيس الأسبق باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع في العاصمة الإدارية الجديدة، فيما ظهرت خلفه لوحة تحمل آية قرآنية.
كشفت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير نشرته يوم الجمعة، أن الإمارات قد تصبح أول دولة خليجية تشرّع القمار، في خطوة قد تجعلها تتفوق على سنغافورة كمركز عالمي للمقامرة.
توقع المحلل الإسرائيلي المتخصص في الشؤون العربية تسفي باريل، في تقرير له بصحيفة "هاأرتس" أن تواجه مصر أزمة كبرى في أسعار اللحوم خاصة لحوم الأغنام بسبب الوضع الحالي في السودان.
هاجم علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الإعلامي مصطفى بكري بعد قول الأخير بذكرى ميلاد الرئيس الراحل إنه "يعاني من شيزوفرينيا".
على الرغم من خدماتها الجليلة على مر التاريخ، إلا أن البشر قابلوا الحمير بنكران للجميل وصار للمعاصرين منهم، مثلا للغباء ووصفة سيئة تثير غضب من يشبهه بها.
ألقت القوات الأمنية المصرية القبض على البلوغر الرياضي الروسي المشهور أليكسي سموليانينوف، بسبب مخالفته قواعد الإقامة وإخضاعه للتحقيق.
تحدث الخبير الاقتصادي المصري والباحث بالعلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبو بكر الديب، عن كارثة كبرى تنتظر الدول الأوروبية بعد موجة الإفلاس التي تعرضت لها بنوك أمريكية.
حذر وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، من ارتفاع أسعار الحبوب والغذاء في العالم، إن لم تؤخذ مطالب روسيا بالاعتبار في اتفاق الحبوب، وشدد على أهمية تلبية مطالب روسيا المشروعة.
هوت أسهم 130 مصرفا إقليميا (على مستوى الولايات) في الولايات المتحدة، أمس الخميس، بأكثر من 5% بحسب ما أظهره موقع يتابع القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.
اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع عدد من قادة الجيش على رأسهم وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي والفريق أسامة عسكر، رئيس الأركان في القيادة الاستراتيجية "الأوكتاغون".
كشف رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالجيش المصري اللواء سمير فرج عن موقف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال تواجده في روسيا.
أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، استعداد قوات "أحمد" الخاصة لشغل مواقع قوات "فاغنر" بمدينة أرتيوموفسك "باخموت"، وذلك بعد طلب قائد "فاغنر" انسحابها من هناك في 10 مايو.
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه أحيط علما بإعلان بريغوجين تركه لمواقعه في أرتيوموفسك (باخموت)، 10 مايو، لصالح انتشار القوات المسلحة الروسية.
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، أن تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام رحلات الشخصيات الأرمينية الهامة، وبينها طائرة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.
عبر الأمريكيون عن إعجابهم بفيديو لوزارة الدفاع الروسية تدعو فيه إلى الالتحاق بالخدمة في القوات الروسية، وقارنوه بطريقة التجنيد في بلادهم باستخدام المتحولين جنسيا.
وصف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أوكرانيا بأن جزءا منها "أرض هنغارية" قديمة ودعا إلى إحلال السلام فيها.
قال الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، إنه أدرك عام 2011 أن حتمية المواجهة واسعة النطاق بين روسيا وأوكرانيا، هي "مسألة وقت".
حصلت RT على مذكرة استدعاء الجيش المصري لجنود الاحتياط "نظرا لما تمر به البلاد على الحدود الجنوبية"، حسب مصادر مطلعة.
كشف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عن المستفيدين من مواصلة الصراع في أوكرانيا.
أفادت شبكة "سي أن أن" نقلا عن مصادر مطلعة بأن منظومات "هيمارس" الصاروخية الأمريكية تفقد فعاليتها في أوكرانيا بسبب أنظمة التشويش الإلكترونية الروسية.
رجح قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية الروسية، إيغور كيريلوف، ارتباط النفوق الجماعي للدواجن عام 2021 بمحمية مقاطعة خيرسون، بتجارب المختبرات الأمريكية في أوكرانيا.
لم يخطئ رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرتشل حينما أطلق على بولندا لقب "ضبع أوروبا".
أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن روسيا ستحلق بأوكرانيا شر هزيمة حتى نهاية هذا الصيف، أو مطلع الخريف القادم.
قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري، إن إيران ستشهد في المستقبل القريب، إزاحة الستار عن حاملة طائرات "ليس لها طراز مماثل في العالم".
تداولت وسائل الإعلام المصرية حوارا بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأحد العاملين الذي طلب منه الكثير من الأشياء التي يعاني بسببها.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على نحو 630 جنديا أوكرانيا على محاور القتال الأساسية خلال اليوم الماضي، كما أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" في سماء خيرسون.
وجهت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا انتقادات لاذعة للاتحاد الأوروبي ومسؤول السياسة الخارجية والأمن فيه جوزيف بوريل بعد إشادته بخطة كييف للسلام واستخفافه بمبادرة بكين.
كشفت القوات المسلحة المصرية عن جهودها في تجنيد عدد كبير من أبناء المحافظات الحدودية والمناطق النائية في مصر، حيث تعمل على إطلاق العديد من اللجان التجنيدية.
كشفت فيكتوريا بيكهام أنها دأبت على مدى سنوات على العناية بحاجبيها وتشذيبهما، لدرجة أن زوجها ديفيد بيكهام لم ير حاجبيها الحقيقيين على الإطلاق، على مدى 24 عاما من زواجهما.
مع سقوط مانشستر يونايتد أمام مضيفه برايتون 0-1 أمس الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ33 من الدوري الإنجليزي، انتعشت حظوظ ليفربول في التأهل لدوري الأبطال على حساب غريمه المحلي.
مرض السكري هو حالة خطيرة ومزمنة تستمر مدى الحياة. ويتسبب المرض في ارتفاع مستويات السكر في الدم، سواء في النوع الأول من المرض أو النوع الثاني الأكثر شيوعا.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
نفذت إيران اليوم السبت، حكم الإعدام بحق "المعارض الإيراني السويدي حبيب شعب" بتهمة الإرهاب، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
أفاد مراسل RT في جمهورية دونيتسك خالد الجبوري بشن قوات كييف هجمات عنيفة على مدينة دونيتسك، مشيرا إلى أن أصوات القذائف تسمع في كل مكان.
دعا وزير الخارجية الصيني تشين غانغ دول "منظمة شنغهاي للتعاون" إلى الوقوف معا ضد الثورات الملونة.
خفضت وكالة "فيتش" تصنيف مصر من "بي +" إلى "بي"، مع تحويل نظرتها المستقبلية إلى سلبية، ما يؤشر إلى أنها قد تخفض التصنيف أكثر في الأشهر المقبلة بسبب المشاكل الاقتصادية بالبلاد.
اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"النهب" على خلفية صفقة البيع المقترحة لأهم أصول كراكاس في الخارج، وهي شركة "سيتغو" لتكرير النفط.
أصدرت رئاسة محكمة استئناف كربلاء، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن قضية الخطيب الديني العراقي المعروف باسم (عبد الحميد المهاجر).
كشف خبير المياه المصري عباس شراقي عن تطورات خطيرة في سد الروصيرص بالسودان، بعد قيام إثيوبيا بغلق بعض بوابات التصريف الخاصة بسد النهضة.
أعلنت قوات الدعم السريع اليوم السبت، تعرض سيارة السفير التركي بالخرطوم اسماعيل جوبان أوغلو لإطلاق نار، مؤكدة أنها تمكنت من إجلاء السفير إلى مكان آمن.
اعتبرت المحللة الاقتصادية حنان رمسيس أن موارد مصر ومقدرتها تأثرت كثيرا بتضارب القرارات الاقتصادية الداخلية وتذبذب الموقف العربي، وزيادة عدد الوافدين إلى مصر بسبب الحروب في دولهم.
أكدت مصادر لـRT أن القوات المسلحة المصرية تنفذ عمليات استدعاء كبرى للجنود الذين قضوا خدمتهم العسكرية خلال السنوات الماضية داخل الجيش المصري.
أكدت الداخلية الروسية إصابة الكاتب والسياسي الروسي زاخار بريليبين ومقتل شخص آخر بانفجار سيارة في مقاطعة نيجني نوفغورود شرق موسكو اليوم السبت.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيفان غراتشيف وإيغور إسماعيلوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول استعداد الجيش الروسي لمواجهة الهجوم الأوكراني المضاد.
قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، إن المختبر الوطني للصحة العامة في السودان يتم فيه فحص العينات المرتبطة بالأمراض المعدية، ولكنه ليس مختبرا بيولوجيا.
انتقد مستخدمو "تويتر" في ألمانيا نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك، على تنديده بحظر ألمانيا رفع العلم الأوكراني يومي 8 و9 مايو في برلين، تزامنا مع احتفال روسيا بعيد النصر.
نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية جوانب من سيرة إيزابيل بيدرو، أشهر جاسوسة إسرائيلية زرعها الموساد بمصر في ستينات القرن الماضي.
أثار محمود متولي مدافع الأهلي الرعب في قلوب الجماهير بسقوطه على أرض الملعب، فور انتهاء المواجهة التي تغلب فيها فريقه على بيراميدز1-0 في كأس السوبر المصري يوم الجمعة.
كشفت تقارير فرنسية كواليس غرف ملابس باريس سان جيرمان، عقب قرار النادي الفرنسي معاقبة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بالإيقاف بسبب سفره للسعودية.
اعتذر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن قيامه برحلة إلى المملكة العربية السعودية دون الحصول على تصريح من إدارة فريقه باريس سان جيرمان، مما أدى إلى إيقافه من قبل النادي الفرنسي.
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، تحييد 13 إرهابيا من تنظيم "بي كي كي" شمال العراق وسوريا خلال 3 أيام، لافتا إلى "تمزيق الممر الإرهابي المراد تشكيله شمال سوريا".
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن كوفيد لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية.
قال جون فينابل، وهو طيار حربي أمريكي سابق، إن مقاتلات "إف-16" الأمريكية لا يمكنها تخطي منظومات الدفاع الجوي الروسية، لذا فهي غير مناسبة للاستخدام في أوكرانيا.
صمّم المهندسون الروس قناصة "روبوسنايبر" المتحكم فيها عن بعد. أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية، نقلا عن مصدر مطلع.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقاء تلفزيوني، أن العمليات العسكرية التركية خارج حدود البلاد، في إشارة إلى شمال سوريا، لم تنته، مضيفا أنهم ينتظرون الوقت المناسب فقط.
أعلن الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف، أن لدى الجيش الروسي وسائل عديدة لتدمير دبابات ليوبارد الألمانية التي سترسل إلى أوكرانيا.
توفي هاني مصطفى، نجم الأهلي ومدرب منتخب مصر الأسبق اليوم الجمعة عن عمر ناهز 75 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
قال العقيد سيرغي زيبنسكي رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "غرب" بالجيش الروسي، إن الطيران الحربي الروسي قصف نقطة انتشار مدربين أجانب في مقاطعة تشيرنيغيف بأوكرانيا.
أعلن مؤسس قوات "فاغنر" يفغيني بريغوجين، أن القوات الأوكرانية تفقد يوميا في مدينة أرتيوموفسك، من 400 إلى 600 عسكري.
فرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عقوبات قاسية على فريق الترجي التونسي، بسبب الأحداث التي وقعت في مباراته ضد شبيبة القبائل الجزائري في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
أكد مدرب باريس سان جيرمان، كريستوف غالتيه، صحة الأنباء التي تم تداولها طوال الأيام الأخيرة بإيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق.
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث اليوم الجمعة مع أعضاء مجلس الأمن الروسي سير التحضير لاحتفالات عيد النصر في الـ9 من مايو الجاري.
أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية وفاة إيزابيل بيدرو، أشهر جاسوسة إسرائيلية زرعها الموساد بمصر في ستينات القرن الماضي عن عمر ناهز 89 عاما.
علق وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، على تواصل العالم العربي مؤخرا مع دمشق، حيث أكد أن ذلك مهم من ناحية إتاحة إمكانية عودة السوريين إلى بلادهم.
تحدث الباحث المصري في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبوبكر الديب، حول قرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة وتأثير القرار على مصر والدول النامية.
أعلن الجيش السوداني مساء الجمعة، أن "قوات الدعم السريع احتلت الملحقية العسكرية السعودية بالخرطوم، وتمركزت هناك مستخدمة 17 عربة مسلحة".
أعرب بعض مستخدمي "تويتر" عن استيائهم من نداء وجهته وزارة الدفاع الأوكرانية إلى الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا يلمح إلى ضرورة منح كييف مزيدا من الأسلحة.
رد مستشار وزير التموين المصري الأسبق نادر نور الدين، على تقرير المحلل الإسرائيلي المتخصص في الشؤون العربية تسفي باريل، بأن مصر ستواجه أزمة كبرى بأسعار اللحوم بسبب الوضع في السودان.
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان يوم الجمعة بيانا كشفت من خلاله عن توجه وفد يمثل الجيش إلى المملكة العربية السعودية.
دوّت صافرات الإنذار في مدينة كييف وضواحيها ومعظم المقاطعات والمدن الأوكرانية، للتحذير من ضربات صاروخية روسية.
طالبت النيابة العامة الكويتية محكمة التمييز، بتأييد أحكام صادرة ضد قضاة وآخرين، أدينوا بالرشى والتزوير وغسل الأموال بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"شبكة فؤاد الإيراني" لتبييض الأموال.
أنفق المصريون 986.6 مليون دولار أى ما يعادل 30.5 مليار جنيه على شراء الذهب خلال الربع الأول من العام الحالى بين يناير ونهاية مارس.
قال الرئيس الامريكي جو بايدن البالغ 80 عاما والذي يسعى لولاية ثانية في العام 2024، إن تقدمه في السن جلب له حكمة وفيرة.
أعلن مؤسس قوات "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوجين، استمرار تقدم قواته في أرتيوموفسك، ورجح تطهير المدينة بالكامل من قوات كييف قبل عيد النصر في روسيا في الـ9 من مايو الجاري.
كشفت القناة 13 الإسرائيلية، عن "محادثات سرية" تجريها الحكومة الإسرائيلية، لبحث إمكانية استخراج الغاز من حقل "غزة مارين"، في "محاولة لإنعاش السلطة الفلسطينية اقتصاديا".
أكدت الرياض وواشنطن في بيان مشترك أن محادثات بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ستجرى اليوم السبت في السعودية.
حذرت روز جوتيمولر، نائبة أمين حلف "الناتو" السابقة واشنطن من "ظروف بالغة الخطورة" بعد اعتداء المسيّرتين على الكرملين مؤخرا، ومسارعة موسكو لاتهام واشنطن بالوقوف وراء هذا الاعتداء.
كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول أفق تقاسم أوكرانيا، والخطوة التي يمكن أن تجلب السلام للمنطقة.
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، مساء اليوم أن هجوم قوات كييف على المقاطعة قد يبدأ خلال الأيام أو حتى الساعات المقبلة.
وضعت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للاعبين تحت 23 عاما التي سحبت يوم الجمعة المنتخب الأولمبي المغربي في مجموعة صعبة، ومصر في مجموعة في المتناول على الورق.
اعتبر ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن الغرب يساهم في قتل الجنود الأوكرانيين بتزويدهم بأسلحته التي لم يتدربوا على استخدامها.
أعلن الجيش النيجيري إنقاذ امرأتين خطفتهما جماعة مسلحة متشددة منذ 9 سنوات حينما كانتا طالبتين، إحداهما لديها طفل عمره عام، ووضعت الأخرى طفلها الثاني بعد أيام من تحريرهما.
حذر نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف، من استمرار القوات الأمريكية في انتهاك المذكرة الأمريكية الروسية لسلامة الطيران الحربي للبلدين في سوريا.
أصبح محمد صلاح على أعتاب أن يصبح أكثر لاعب مصري يسجل الأهداف في التاريخ، وقد يحقق ذلك إذا سجل في مباراة فريقه ليفربول ضد برينتفورد المقررة مساء يوم السبت في الدوري الإنجليزي.
أكد المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإطلاقه العملية العسكرية في أوكرانيا، أحبط 20 عاما من محاولات واشنطن المستترة لإضعاف روسيا داخليا.
دحض إيدي هاو مدرب نيوكاسل، الشائعات التي ربطت فريقه بضم نجوم كبار في الصيف أمثال كريستيانو رونالدو ونيمار، مؤكدا أنه سيتعين على فريقه اكتشاف نجوم المستقبل قبل أن يتصدروا العناوين.
تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من الإطاحة بإرهابي خطير خارج الحدود، بعد تعقبه في أكثر من دولة.
قال أوليغ كريوتشكوف مستشار رئيس جمهورية القرم الروسية، إن وسائط منظومة الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية مجهولة الهوية في شمال شبه الجزيرة.
أفادت وكالة الأنباء الألمانية DPA، بأن المفوضية الأوروبية اقترحت فرض إمكانية تقييد الصادرات إلى دول ثالثة، في إطار مكافحة التحايل على العقوبات المناهضة لروسيا.
رد المدير الفني لنادي الهلال السعودي، الأرجنتيني رامون دياز، على الأنباء التي ربطت فريقه بالتعاقد مع مواطنه ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.
تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في المنطقة العسكرية الجنوبية، جاهزية المعدات العسكرية والأسلحة المرسلة إلى وحدات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
أكد رئيس وفد روسيا إلى محادثات فيينا حول الأمن والحد من التسلح، قسطنطين غافريلوف، أن رد روسيا على هجوم الطائرتين المسيرتين على الكرملين، سيكون متناسبا.
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