على خلفية تفجير سيارة الكاتب والسياسي الروسي زاخار بريليبين، حملت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الغرب مسؤولية تكوين "خلية إرهابية جديدة" في العالم تتمثل بنظام كييف.

وكتبت زاخاروفا عبر "تلغرام": "لقد أصبح ذلك حقيقة واقعة أن واشنطن وجماعة الناتو ربوا خلية إرهابية دولية أخرى هي نظام كييف. (كان هناك) بن لادن وداعش، والآن أصبح هناك زيلينسكي مع قطاع الرؤوس".

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وأضافت "المسؤولية المباشرة تقع على عاتق الولايات المتحدة وبريطانيا".

وختمت المنشور بالقول: "نصلي من أجل زاخار".

وفي وقت سابق أكدت الداخلية الروسية إصابة بريليبين ومقتل شخص آخر، قالت وسائل إعلام إنه سائقه، بانفجار سيارة في مقاطعة نيجني نوفغورود شرق موسكو اليوم السبت.

المصدر: RT