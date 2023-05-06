 
مباشر

زاخاروفا تعلق على تفجير سيارة السياسي بريليبين

أخبار روسيا

زاخاروفا تعلق على تفجير سيارة السياسي بريليبين
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v9eq

على خلفية تفجير سيارة الكاتب والسياسي الروسي زاخار بريليبين، حملت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الغرب مسؤولية تكوين "خلية إرهابية جديدة" في العالم تتمثل بنظام كييف.

وكتبت زاخاروفا عبر "تلغرام": "لقد أصبح ذلك حقيقة واقعة أن واشنطن وجماعة الناتو ربوا خلية إرهابية دولية أخرى هي نظام كييف. (كان هناك) بن لادن وداعش، والآن أصبح هناك زيلينسكي مع قطاع الرؤوس".

إقرأ المزيد
إصابة الكاتب والسياسي الروسي زاخار بريليبين ومقتل مرافقه بتفجير سيارتهما (فيديو)
إصابة الكاتب والسياسي الروسي زاخار بريليبين ومقتل مرافقه بتفجير سيارتهما (فيديو)

وأضافت "المسؤولية المباشرة تقع على عاتق الولايات المتحدة وبريطانيا".

وختمت المنشور بالقول: "نصلي من أجل زاخار".

وفي وقت سابق أكدت الداخلية الروسية إصابة بريليبين ومقتل شخص آخر، قالت وسائل إعلام إنه سائقه، بانفجار سيارة في مقاطعة نيجني نوفغورود شرق موسكو اليوم السبت.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا