لقطات جديدة من إقليم بريموريه لآثار الإعصار المدمر

نشرت وكالة "رابتلي" لقطات جديدة تظهر آثار إعصار "هينامنور" في إقليم بريموريه أقصى شرق روسيا حيث دمر 26 جسرا في المنطقة على الأقل.

إقرأ المزيد

المصدر: رابتلي