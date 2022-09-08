لقطات جديدة من إقليم بريموريه لآثار الإعصار المدمر

تاريخ النشر:08.09.2022 | 16:01 GMT | فيديوهات
نشرت وكالة "رابتلي" لقطات جديدة تظهر آثار إعصار "هينامنور" في إقليم بريموريه أقصى شرق روسيا حيث دمر 26 جسرا في المنطقة على الأقل.
المصدر: رابتلي
قال الدكتور نور ندا الخبير في الشؤون الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف أكاذيب الغرب حول عدة قضايا لا سيما ما يتعلق بأزمة الغذاء العالمية.
كشف عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، مقتل الإرهابي المهدي دنقو قائد المجموعة الإرهابية التي قتلت 22 مصريا من الأقباط.
أكدت أنقرة رفضها التام للقرارات والتصريحات الصادرة ضدها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ تلك القرارات "تحت تأثير بعض المصالح الفردية ضيقة الأفق".
كشف المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، سبب انسحاب وفد مصر الرسمي من اجتماع وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية سامح شكري.
أكد جورج غالاوي، النائب السابق في البرلمان البريطاني، أن استياء المواطنين الأوروبيين من حكوماتهم على خلفية أزمة الطاقة سيكون القشة الأخيرة التي "ستكسر العمود الفقري" لأوروبا.
طوى القضاء الفرنسي بشكل نهائي قضية "الكسب غير المشروع" في صفقات عقارية التي كان يحاكم فيها رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، بتثبيت حكم السجن 4 سنوات بحقه.
تكبد نادي ليفربول هزيمة قاسية على يد نابولي بأربعة أهداف لهدف واحد في مباراة جمعت الفريقين اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.
بعد إعلان قصر باكنغهام أن الأطباء قلقون بشأن صحة الملكة اليزابيث، تحولت الأنظار إلى المخاوف حول صحة الملكة وتكهنات حول ما سيحدث إذا توفيت.
أطلق "سوفكوم بنك" الروسي اليوم الخميس عمليات بيع الدرهم الإماراتي على شكل نقدي، ويأتي ذلك في إطار اتجاه روسيا للابتعاد عن عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني.
أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية، تنفيذ المرحلة الثانية من تعديل آلية الانتقال الوظيفي للعمالة الوافدة، على كافة منشآت القطاع الخاص بعد أن اقتصرت على المنشآت الفردية.
على خلفية هجوم إلكتروني استهدف ألبانيا واتهمت واشنطن به طهران، أعلن البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة ستتّخذ "تدابير إضافية لمحاسبة إيران".
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمة في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في فلاديفوستوك، على أن روسيا قادرة على تزويد نفسها بشكل كامل بالموارد الطبيعية.
أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في نقاط محددة كيف دفعت أوروبا بنفسها إلى أزمة طاقة.
صرح نائب وزير الدفاع البولندي مارسين أوسيبا، بأن وزارة الدفاع تعكف على إصلاح القوات المسلحة تأهبا لاشتباك محتمل مع روسيا.
تواصلت عقدة ليفربول أمام مضيفه نابولي بتلقيه الهزيمة الثالثة تواليا على ملعب الأخير، وهذه المرة بنتيجة مذلة 1-4 في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
كشف رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، الأربعاء، عن "انسحاب دولة الإمارات العربية من الآلية الرباعية التي نشطت مؤخرا في حل الأزمة السياسية المتطاولة في السودان".
قررت وزارة السياحة المصرية، أمس الثلاثاء، إلزام الفنادق وجميع المنشآت المرخص لها بالسماح للسيدات بارتياد المسابح بالزي المعروف باسم "البوركيني".
يدعم فيتامين B12 العديد من العمليات المهمة في الجسم، من المساعدة في إنتاج خلايا الدم الحمراء إلى دعم الجهاز العصبي، ولذلك، من الطبيعي أن يؤدي نقصه إلى سلسلة من المشاكل الصحية.
تصدرت 37 شركة سعودية تصنيف مجلة "فوربس الشرق الأوسط" لأقوى 100 شركة عائلية عربية في العام 2022، تليها الإمارات بعدد 25 شركة، والكويت بـ 8 شركات.
أعلنت السلطات في ألبانيا، اليوم الأربعاء، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، متهمة إياها بهجوم إلكتروني، وفق ما ذكرت "فرانس برس".
أصيبت المذيعة الأمريكية جولي تشين بجلطة دماغية خلال تقديمها لنشرة الأخبار، حيث بدأت بالتلعثم، قبل أن تنظر إلى الأسفل قليلا وينتهي البث.
ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن قوات الأمن الأوكرانية التي أصيبت أثناء شنها هجوما مضادا في منطقة خيرسون تشكو من خسائر كبيرة ونقص في القذائف وتأخر تقني عن القوات المسلحة الروسية.
أعلنت رئيس الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الخميس، تجميد أسعار الطاقة لعامين. وبموجب القرار لن تدفع الأسر أكثر من 2500 جنيه إسترليني سنويا لفواتير الطاقة حتى أكتوبر 2024.
صنفت 4 جامعات سعودية ضمن أفضل 100 جامعة عالمية تسجيلا لبراءات الاختراع في العام 2021، مقارنة بـ3 جامعات في العام 2020.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن "لا أحد يملي علينا تعليمات إطلاق النار"، وذلك ردا على ضغط أمريكي لتغيير قواعد الاشتباك بعد مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
قال موقع "مصر تايمز" المصري، إن الرقابة الإدارية ألقت القبض على خبير هندسي بوزارة العدل، متلبسا بتقاضي رشوة مقابل تزوير تقرير لتقديمه للمحكمة.
نشرت السياسية الأمريكية، كيت كوريغان، في صفحتها على موقع تويتر صورة لنائب المنسق الوطني للبيت الأبيض للاستجابة لجدري القردة، ديميتير داسكالاكيس، مع تعليق "الصين تضحك".
انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة انسحاب وزير الخارجية المصري سامح شكري من جلسة افتتاح أعمال الدورة 158 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، بالقاهرة.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس أن الحبوب الأوكرانية تصدر حاليا إلى الدول الغنية، ودعا في الوقت نفسه الغرب لفتح المجال لتصدير الحبوب الروسية.
نشر موقع "مصر تايمز" المصري تقريرا حول الإفراج عن الضابط السابق محسن السكري المتهم بقتل الفنانة سوزان تميم.
وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، رسالة إلى "المستخفين بروسيا"، مؤكدا أنهم "مخطئون"، و"روسيا ليست دولة يستخف بها".
وجه مدير جلسة الحوار في منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك سؤالا للرئيس بوتين مستفسرا عن سبب عدم تطرقه للوضع في أوكرانيا خلال خطابه في منتدى الشرق الاقتصادي.
قال المذيع الأمريكي، تاكر كارلسون، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يبني ديكتاتورية في البلاد على غرار نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
تأهل المنتخب المغربي إلى نهائي بطولة العرب لكرة القدم لأقل من 17 عاما، المقامة في الجزائر، بعد فوزه على نظيره اليمني بهدفين دون رد اليوم الاثنين.
أقدم رجل أعمال على التخلص من حياته، بمنطقة القاهرة الجديدة في مصر بسبب كثرة الديون المتراكمة عليه في أحد الكومبوندات الشهيرة.
أثير خلال الأيام القليلة الماضية، جدل واسع في الأردن، بعد عثور مواطن على جرة قيل بداية إنها مليئة بالذهب، قبل أن تؤكد السلطات أنها لا تحتوي على أي قطعة ذهبية.
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية البيان الصادر عن الاجتماع الـ 158 لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، وما قالت إنها ما تسمى بـ "اللجنة الرباعية" بشأن إيران.
تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، عن السبب في فشل الدول في التوصل لحلول من خلال الاتفاق السلمي.
أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، أن جنودا من وحدات نخبة فوج "سيفير" وكتيبة "يوغ"، ذهبوا إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في دونباس.
ستكون مقاتلة "ميغ – 41" طائرة ذات مواصفات فريدة من نوعها ولن تكون فوق صوتية فحسب بل وفرط صوتية، حسب صحيفة The Nationasl Interes.
اعتبر الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني أن الجزائر تنام على "كنز لا يفنى" وثروة معتبرة، حيث يتواجد على أرضها 38 معدنا كلاسيكيا، إلى جانب مخزون معتبر من المعادن النادرة.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التجميد والاستيلاء على أملاك رجال الأعمال في الغرب هو بمثابة "درس للجميع"، منوها بأخذر الحيطة والحذر
أعلنت سلطنة عمان جاهزية برنامجها المتزامن مع مونديال قطر 2022 والذي يستهدف الترويج للسلطنة في المجال السياحي، وتوفير خيارات متعددة للجماهير القادمة إلى دولة قطر.
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول إصابة بجدري القردة في البلاد.
تفاعل مهاجم نادي اتحاد جدة، المغربي عبد الرزاق حمد الله مع قرار مركز التحكيم الرياضي في السعودية بتعليق إيقافه لمدة أربعة أشهر.
قال رئيس وزراء هنغاريا فكتور أوربان، إن العقوبات المفروضة ضد روسيا، قد تجبر أوروبا على الركوع على ركبتيها.
جدد وزير دفاع حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، لرئيس وقائد بعثة "اليونيفيل" اللواء أرولدو لازارو، تقديره لجهود أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي.
يلتقي المنتخب الجزائري مع نظيره المغربي مساء الخميس، في المباراة النهائية المرتقبة لبطولة كأس العرب لكرة القدم للناشئين.
أظهرت مقاطع الفيديو للبث الحي من محيط قصر باكنغهام تقاطر المواطنين البريطانيين إلى القصر عقب الإعلان عن تدهور صحة الملكة إليزابيث الثانية.
قال الحرس الوطني الروسي، إن عناصره صادروا معدات Starlink للتواصل عبر الأقمار الصناعية من إنتاج شركة Space X، كانت بحوزة القوات الأوكرانية.
كشفت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أنها لن تترشح للرئاسة مرة أخرى بعد تقارير وضعتها في المقدمة كمرشحة ديمقراطية محتملة لعام 2024.
أفادت قناة الإخبارية السورية بأن عدد الوفيات جراء انهيار البناء المخالف في حي الفردوس في حلب السورية ارتفع إلى 11 شخصا.
وافق الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي في اجتماع عقد في بروكسل اليوم الأربعاء على تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا بشكل كامل.
كشفت وزارة الموارد المائية والري في مصر، على لسان المتحدث باسمها أن مصر تشيد أكبر محطة معالجة مياه على مستوى العالم، وهي بذلك تنافس نفسها بهذا المجال.
ألقت شرطة مدينة آلما-آتا في كازاخستان القبض على شاب في 20 من العمر قام بخنق فتيات وسرق أموالهن في شوارع المدينة، وتم نشر الفيديو لبعض جرائم الجاني.
أدانت عضو البرلمان الألماني عن الحزب اليساري، أميرة محمد علي، العقوبات ضد روسيا التي تلحق الضرر بالسكان الروس العاديين وأوروبا والعالم أجمع.
حذر ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، من أي مغامرة سياسية ضد بلاده، معلنا رفض طهران للاتهامات الأمريكية والبريطانية بشأن الهجوم السيبراني "المزعوم" على ألبانيا.
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في معرض تعليقه على تعيين ليز تراس رئيسة وزراء جديدة لبريطانيا، إن إجراءات انتخاب القائد في هذه البلد بعيدة كل البعد عن المبادئ الديمقراطية.
أكد السفير الإندونيسي لدى روسيا خوسيه تافاريس أن بلاده مستعدة لضمان أمن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "مجموعة العشرين"، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي".
ظهر النجم المصري محمد صلاح غاضبا ومنفعلا بعد تلقي شباك فريقه ليفربول للهدف الثالث خلال المباراة التي تجمعه الآن بنادي نابولي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
قال السفير الروسي في الجزائر فاليريان شوفايف، إن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا قد تتم قبل نهاية العام الجاري.
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الغرب لم يكن نزيها بما فيه الكفاية فيما يتعلق بصفقة شحن الحبوب من أوكرانيا كون معظم الشحنات لم تتوجه إلى الدول الأشد فقرا كما تم إعلانه.
غادر الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب 158 مع تولي وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش .
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية لم تنفذ أي عمليات هجومية على محور نيكولايف – كريفوي روغ في الجنوب خلال اليوم الماضي بعد أن تكبدت وحداتها هناك خسائر كبيرة.
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت على تفجير إسرائيل لمفاعل نووي في سوريا قبل 15 عاما، قائلا: "أردنا أن نفاجئهم ولكن لم نكن نريد حربا مع سوريا".
قد تبيع بيلاروس لروسيا راجمات الصواريخ "بولونيز" التي لا مثيل لها في أوروبا من حيث مدى العمل.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن جائزة نوبل للسلام غالبا ما تمنح بناء على اعتبارات الوضع السياسي، ومن الأمثلة على ذلك منح الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
أكدت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية ناتاليا نيكونوروفا أن بلادها تتفاوض بشأن الاعتراف الرسمي بها مع سبع دول في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" بأن أكثر من 10 انفجارات سمعت في مدينة خيرسون وهي عاصمة المقاطعة التي تحمل نفس الاسم، ووفقا للبيانات الأولية، فإن منظومات الدفاع الجوي تعمل.
قال مصدر في حكومة النرويج، إن بلاده تعتزم تزويد أوكرانيا، بحوالي 160 صاروخا من طراز Hellfire مع منصات إطلاق لها ومع منظومات توجيه.
اعتذر المبعوث الخاص لمفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة للوضع في وسط البحر المتوسط، فنسنت كوشتيل، الأربعاء، عن تصريحاته السابقة بشأن الأمهات التونسيات للمهاجرين غير القانونيين.
كشف حاكم منطقة ماغدان سيرغي نوسوف عن أن اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يقومون بشراء مأكولات بحرية روسية المنشأ عبر دول ثالثة، الأمر الذي ينعكس على أسعار هذه المنتجات.
علقت زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي،على رسالة وجهها لها الموسيقي البريطاني وأحد مؤسسي فرقة بينك فلويد روجر ووترز، انتقد فيها سياسة الغرب تجاه أزمة أوكرانيا.
أعلن البنك المركزي المصري، تسجيل صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي مستوى 33.141 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي 2022.
يعاني الكثيرون من مشكلات تتعلق بالنوم الجيد والأرق، ما يمكن أن يؤثر سلبا على مسار اليوم التالي ومدى النشاط المطلوب لأداء المهام اليومية.
أعلن الناطق باسم القوات الخاصة الليبية العميد ميلود الزوي في تصريح لـ RT مقتل المهدي دنقو في عملية خاصة للجيش.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته خلال منتدى الشرق الاقتصادي استحالة عزل روسيا من قبل أي طرف وقال إن روسيا لن تلتزم بعقود تصدير النفط والغاز في حال تحديد سقف للأسعار
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن قضية التغير المناخي أصبحت موجودة في وجدان الدول المختلفة وكذلك في خطط التنمية المستدامة.
أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف أن المقاطعة تستعد لإجراء تصويت للانضمام إلى روسيا في 4 نوفمبر.
كشفت شركة "آبل" اليوم الأربعاء، خلال مؤتمرها الصحفي عن هاتفي اَيفون 14 واَيفون 14 بلس، والذي يتشابه كثيرا مع تصميم اَيفون 13، وبخاصة فيما يتعلق بكاميرا الهاتف، ومستشعر Face ID.
يعتزم الغرب فرض القيود بنفسه، بل وإلزام الدول الأخرى بشراء النفط الروسي بما لا يزيد عن سعر معين منخفض للغاية.
وافقت الولايات المتحدة اليوم الخميس على مساعدة جديدة بقيمة ملياري دولار بشكل قروض وهبات إلى أوكرانيا والدول المجاورة لها لشراء معدات عسكرية أمريكية.
نجحت وزارة السياحة والآثار المصرية في استرداد 16 قطعة أثرية مصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع مكتب المدعي العام بنيويورك.
صرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، بأن السلطات الأمريكية تتعامل بالفعل مع وسائل التواصل الاجتماعي لمراقبة معلومات الجمهور الأمريكي على منصات الإنترنت.
أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا أعدت "مفاجآت" لاجتماع مجلس الأمن بشأن أوكرانيا، والذي دعت إليه الولايات المتحدة اليوم الأربعاء.
كتبت داريا فولكوفا، في "فزغلياد"، حول فشل الهجوم الأوكراني المضاد على خيرسون وتكبد القوات المهاجمة خسائر فادحة لا يمكن تعويضها.
قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إنه من "السخف" مقارنة إنكارها لشرعية فوز الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية لعامي 2016 و2018 برفض دونالد ترامب خسارته في عام 2020.
كشف نادي ريال مدريد، طبيعة الإصابة التي تعرض لها مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما خلال مباراة الفريق ضد سيلتك، أمس الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وجدت دراسة جديدة أن الأطعمة فائقة المعالجة، بما في ذلك الوجبات الخفيفة المعلبة والمشروبات السكرية، قد تزيد من خطر إصابة الشخص بسرطان الأمعاء.
كشف مسؤولون سابقون في وزارة الدفاع الأميركية يوم الثلاثاء عن خلافات بين السياسيين والعسكريين في الولايات المتحدة من خلف الكواليس.
أوقفت وزارة الدفاع الأمريكية اعتماد أحد الإصدارات الحديثة من طائرات F - 35 لاحتوائها على قطع صينية.
تواصل وسائل إعلام تركية معارضة التشكيك في حقيقة محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا صيف عام 2016 ، وطال ذلك أيضا مكالمة شهيرة حينها للرئيس رجب طيب أردوغان.
تعرض المركز الأساسي للقوات المسلحة البرتغالية، لهجوم إلكتروني "غير مسبوق" أدى إلى تسريب وثائق سرية تابعة لحلف "الناتو" وفقا لصحيفة Diário de Notícias.
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن السلطات الأمريكية تشعر بالقلق إزاء تعميق العلاقات بين موسكو وبكين.
بلغت قيمة مستوردات الإمارات من إيران مليارين وأكثر من 700 مليون دولار، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حسبما ورد في إحصاءات الجمارك الإيرانية.
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن مصر من أوائل الدول التي وضعت خططا لتحقيق التنمية المستدامة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم تحرير مدينة كوديما بالكامل في دونيتسك، إضافة إلى تصفية عشرات النازيين والمسلحين في نيكولاييف وخاركوف وتدمير مستودعات ذخيرة ومواقع عسكرية أوكرانية.
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسلحة التي تقوم أوروبا بمنحها إلى أوكرانيا بالخردة.
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