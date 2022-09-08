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لقطات جديدة من إقليم بريموريه لآثار الإعصار المدمر

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نشرت وكالة "رابتلي" لقطات جديدة تظهر آثار إعصار "هينامنور" في إقليم بريموريه أقصى شرق روسيا حيث دمر 26 جسرا في المنطقة على الأقل.

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بالفيديو.. إعصار
بالفيديو.. إعصار "هينامنور" يدمر جسورا ويغمر بيوتا وشوارع في إقليم بريموريه الروسي

المصدر: رابتلي

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