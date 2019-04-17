بالفيديو.. بن سلمان وبن زايد في أحد مطاعم الرياض

وثقت عدست الكاميرا مقطع فيديو لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، برفقة ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أثناء في أحد مطاعم الرياض، ورده السلام على أحد المواطنين.

ويظهر في المقطع بن سلمان وهو يتجه نحو مصعد أحد مطاعم الرياض برفقه بن زايد، فيما يبادره أحد المواطنين بالقول: "استودعناك الله"، ليرد ولي العهد "في أمان الله".

المصدر: "سبق"