شاهد.. أسلحة الذكاء الاصطناعي من "كلاشينكوف" تطلق النار!

نشرت شركة "كلاشينكوف" مؤخرا شريط فيديو يظهر عمل منظومة أسلحة متطورة تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ويظهر في الفيديو كيف تقوم هذه المنظومة الأوتوماتيكية باختيار أهدافها ذاتيا وتحديد طبيعة الهدف، سواء أكان هدفا حيا أو آلية، وتتعامل معه عبر مدفع رشاش أو قاذف قنابل.

وزودت هذه المنظومة بكاميرا رؤية نهارية وليلية عالية الدقة، فضلا عن أجهزة استشعار حرارية ومنظومات تعمل بالأشعة تحت الحمراء، ما يمكنها من رصد الأهداف ومتابعتها حتى في الليل أو أصعب ظروف الرؤية.

youtube

إقرأ المزيد

ويمكن تركيب هذه المنظومات على مختلف العربات والمدرعات، أو حتى الروبوتات القتالية التي تستطيع الوصول إلى مناطق يصعب الوصول إليها في أرض المعركة، كما يمكن الاعتماد عليها في عمليات مكافحة الإرهاب داخل المدن أو المناطق الجبلية.

المصدر: نوفوستي