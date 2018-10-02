 
مباشر

شاهد.. أسلحة الذكاء الاصطناعي من "كلاشينكوف" تطلق النار!

العلوم والتكنولوجيا

شاهد.. أسلحة الذكاء الاصطناعي من
visualrian.ru/Vitaly belausov
منظومة "كالاشنيكوف" القتالية الأوتوماتيكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kv8n

نشرت شركة "كلاشينكوف" مؤخرا شريط فيديو يظهر عمل منظومة أسلحة متطورة تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ويظهر في الفيديو كيف تقوم هذه المنظومة الأوتوماتيكية باختيار أهدافها ذاتيا وتحديد طبيعة الهدف، سواء أكان هدفا حيا أو آلية، وتتعامل معه عبر مدفع رشاش أو قاذف قنابل.

وزودت هذه المنظومة بكاميرا رؤية نهارية وليلية عالية الدقة، فضلا عن أجهزة استشعار حرارية ومنظومات تعمل بالأشعة تحت الحمراء، ما يمكنها من رصد الأهداف ومتابعتها حتى في الليل أو أصعب ظروف الرؤية.

youtube
إقرأ المزيد
أسلحة روسية يستحيل أن تباع لدول أجنبية

ويمكن تركيب هذه المنظومات على مختلف العربات والمدرعات، أو حتى الروبوتات القتالية التي تستطيع الوصول إلى مناطق يصعب الوصول إليها في أرض المعركة، كما يمكن الاعتماد عليها في عمليات مكافحة الإرهاب داخل المدن أو المناطق الجبلية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هاميلتون لن يرش بوتين بالشمبانيا