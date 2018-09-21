دراسة تكشف أن الانقراض الجماعي قد يحدث دون إنذار مسبق!

أشارت دراسة جديدة إلى أن أعظم انقراض جماعي في تاريخ الأرض حدث مع عدم وجود أي علامات إنذار مبكرة تقريبا.

وأدى الانقراض الجماعي في نهاية العصر البرمي (Permian)، الذي حدث منذ 251.9 مليون سنة، إلى قتل أكثر من 96% من الأنواع البحرية على كوكب الأرض. كما قضى على 70% من الحياة البرية، وهي إبادة جماعية شكلت نهاية ذاك العصر.

والآن، وجد الباحثون أنه قبل حوالي 30 ألف سنة من الانقراض الجماعي، لم يكن هناك أي دليل جيولوجي على أن الأنواع والكائنات تبدأ مرحلة الموت.

كما لم يجد الباحثون أي علامات على حدوث تقلبات كبيرة في درجة حرارة المحيط، أو تدفقات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

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ووجد باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والأكاديمية الصينية للعلوم، أن الأنواع البحرية والبرية ماتت بشكل جماعي، على مدى الفترة التي كانت لحظية جيولوجيا.

وعلى مدى أكثر من عقدين، حاول الباحثون تحديد توقيت ومدة الانقراض الجماعي في نهاية عصر Permian، لفهم أسبابه المحتملة.

وكُرس معظم الانتباه إلى طبقات الصخور الأحفورية الغنية، المحفوظة جيدا في شرق الصين، وذلك في مكان يُعرف بالنسبة للجيولوجيين باسم "قسم ميشان".

وحدد الباحثون أن هذا الجزء من الصخور الرسوبية، ترسب في حوض محيط قديم، قبل وبعد الانقراض في نهاية العصر البرمي بقليل.

وعلى هذا النحو، يُعتقد أن قسم "ميشان" يحافظ على علامات توضح كيف أن مناخ الأرض أدى إلى الانقراض العظيم.

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وتوفر النتائج نظرة ثاقبة على إشارات الإنذار المبكرة للانقراض، حيث حدث كل شيء بسرعة كبيرة جيولوجيا.

وفي عام 1994، قام الباحثون بالبحث عن سجل انقراض أكثر اكتمالا في Penglaitan، بالإضافة إلى دراسة الصخور في مقاطعة Guangxi جنوبي الصين.

وبالمقارنة مع رواسب "ميشان"، التي يبلغ طولها 30 سم، فإن الطبقات الرسوبية في Penglaitan كانت أكثر ارتفاعا بمقدار 27 مترا، خلال الفترة الزمنية نفسها، قبل وقوع حدث الانقراض الرئيسي.

وقام الباحثون بجمع وتحليل عينات من طبقات متعددة من قسم Penglaitan، بما في ذلك عينات ترسبت بسبب النشاط البركاني.

واستخدم الفريق تقنية تحديد الموقع الجغرافي لتحديد الدقة العالية لعمر طبقات الرماد المتعددة، في جميع أنحاء قسم Penglaitan.

وكشف التحليل أن الانقراض في نهاية عصر Permian، حدث فجأة منذ حوالي 252 مليون سنة مضت. ونشرت النتائج الكاملة للدراسة في مجلة GSA Bulletin.

المصدر: ديلي ميل