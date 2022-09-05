"روس كوسموس" تبدأ في إنتاج قطع الغيار لطائرات الركاب المدنية

تبدأ شركة " بروتون – بي إم" الروسية المتخصصة في إنتاج المحركات الفضائية عما قريب في إنتاج قطع الغيار لطائرات الركاب الروسية "تو- 204"، "تو- 2014" ، "إيل - 96".

جاء ذلك في بيان نشرته الشركة من مدينة بيرم في منطقة الأورال الروسية والتي تعد فرعا من مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية.

إقرأ المزيد

وحسب البيان فإن الشركة حصلت على مجسمات من مكوّنات نموذج محرك "بي إس – 90" الذي تستخدمه الطائرات المدنية المذكورة.

وقال نائب كبير المهندسين في شركة " بروتون – بي إم"، قسطنطين كازاكوف، إن بعض الشركات الأجنبية علّقت التعاون مع المرافق الإنتاجية الروسية وقد حلت محلها شركات من الدول الصديقة وبالدرجة الأولى الصين وإسرائيل وكوريا.

وقال إن بعض الشركات الأوروبية فسخت الاتفاقيات مع صناع الطائرات الروس وخاصة فيما يتعلق بتوريد التكنولوجيات المعلوماتية والبرمجيات للطائرات المدنية.

وقال رئيس إدارة والتكنولوجيات الأنظمة المعلوماتية في شركة " بروتون – بي إم"، سيرغي سكلياروف، إن شركته الآن بصدد تحليل مدى اعتمادها على منتجات التكنولوجيات العالية أجنبية الصنع ووضع خطة الاستقلال الصناعي بحلول عام 2023 لتبدأ بإنتاج محركات الطائرات الوطنية دون الاعتماد على استيراد قطع الغيار الأجنبية، بما في ذلك التكنولوجيات العالية.

يذكر أن شركة " بروتون – بي إم" الروسية من مدينة بيرم تتخصص في إنتاج المحركات الفضائية وغيرها من معدات لها علاقة بالصواريخ الفضائية.

المصدر: تاس