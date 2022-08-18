الجيش الروسي يحوّل عربة "النمر" إلى وسيلة للحرب النفسية

حوّل الأخصائيون في الجيش الروسي مدرعة القيادة والاستطلاع "النمر" إلى عربة تتخصص في مكافحة العدو نفسيا.

وعادة ما يتم نشر المدرعة في الحد الأمامي مباشرة من حيث تبدأ في بث برامجها اللاسلكية بعد رفع صاري الهوائي. وقد أطلقت على الإذاعة تسمية "الحياة"، ويمكن سماعها على مسافة 15 كيلومترا.

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وتضم برامج الإذاعة، إلى جانب الموسيقى والأخبار السياسية والعسكرية، تعليمات موجّهة إلى جنود وضباط القوات المسلحة الأوكرانية حيث يتم إيضاح سبل سليمة للاستلام من ناحية وعدم التعرض لنيران المدفعية الأوكرانية والروسية من ناحية أخرى.

وقال قائد أحد تلك المجمعات اللاسلكية للحرب النفسية إن المجمع يؤثر بالحق على الروح المعنوية لجنود الجيش الأوكراني، إذ أن الاستخبارات الأوكرانية تحاول دائما إسكاته أو تدميره بواسطة المسيّرات وغيرها من الوسائل النارية.

فيما يتعلق بأفراد طاقم مدرعة "النمر" فإنهم يضطرون إلى تغيير موقعهم كل مرة بعد مرور نصف الساعة من بدء عمل الإذاعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا