منظومة سوفيتية الصنع تشوّش على مفجرات ذخائر المدفعية في أوكرانيا

أفادت بوابة avia.pro الإلكترونية الروسية بأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا شهدت استخدام منظومة " رتوت – بي إم" سوفيتية الصنع للحرب الإلكترونية.

وقالت البوابة إن إمكانات المنظومة ومواصفاتها التقنية التكتيكية لا تزال سرية بعد أن أدخلت عليها تعديلات.

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وحسب بعض المصادر المطلعة فإن منظومة "رتوت "بي إم" المطوّرة قادرة على التصدي لأية ضربة توجّهها القوات الأوكرانية إلى جيشنا باستخدام الصواريخ غير الموجهة وراجمات الصواريخ، وذلك عن طريق التشويش على مفجرات لاسلكية تتضمنها تلك الوسائل النارية.

يذكر أن منظومة "رتوت – بي" السوفيتية للتشويش على المفجرات اللاسلكية تم تصميمها أولا على أساس منصة مدرعة "بي تي إر – 70" في معهد "غرانت" للتصاميم العلمية، ثم تم نصبها على مدرعة "بي تي إر – 80".

ودخلت المنظومة على هذا الشكل عام 1985 الخدمة في الجيش السوفيتي. وتولى إنتاجها مصنع "بريانسك" الكهربائي الميكانيكي.

يذكر أن المنظومة كانت مخصصة للتقليل من قوة تأثير قذائف المدفعية المتحكم فيها لاسلكيا على القوات الصديقة. وبمقدور المنظومة تفجير القذيفة على ارتفاع آمن أو تضليل المفجر اللاسلكي عن طريق تغيير نظام عمله.

وتتحقق عملية تغيير نظام عمل المفجّر عن طريق استخدام مستقبل خاص يقيس ترددا يعمل به المفجر وتوليد إشارات لازمة لتفجيره. ولا يزيد الوقت اللازم لتحديد التردد عن بضع ميكرو ثواني. أما عملية تشكيل إشارة الاستجابة فلا تستغرق إلا بضع ميلي ثواني. وتبلغ فاعلية التأثير على المفجر اللاسلكي 80%.

ويمكن أن تعمل المحطة المطوّرة التي يستخدمها حاليا الجيش الروسي أوتوماتيكيا ومن الحركة وفي الثبات على حد سواء. كما يمكن أن تعمل في نظام الاستطلاع حيث تقوم بجمع ترددات تعمل بها المفجرات اللاسلكية وترسلها إلى مركز القيادة.

المصدر: فويني أوبوزريني