خبر حلقة واتس نيو: إنجاز علمي "غير مسبوق".... إنماء جنين فأر بقلب نابض من الخلايا الجذعية

باحثون في كلية الطب بجامعة فيرجينيا يتوصلون إلى إنماء جنين فأر بقلب نابض في المختبر من خلايا جذعية، وهو اكتشاف ثوري من شأنه أن يساعد العلماء على إنماء أعضاء بشرية لعمليات الزرع.

باحثون في الولايات المتحدة الأمريكية يتمكنون من إنماء جنين فأر من الخلايا الجذعية في المختبر.

جنين الفأر الذي تم إنماؤه امتلك قلبًا نابضًا، وبدأت تتطور لديه العضلات والأوعية الدموية والأمعاء والجهاز العصبي، ويقول الباحثون إن هذا الجنين يمثل النموذج الأكثر تعقيدًا "لجنين ثديي في المختبر يحتوي على العديد من الأنسجة، التي تم بناؤها من الخلايا الجذعية".

هذا النموذج الجديد طوره علماء من كلية الطب بجامعة فيرجينيا، وهو خطوة كبيرة إلى الأمام في جهود الباحثين لمحاكاة التطور الطبيعي للثدييات باستخدام الخلايا الجذعية.

وأوضحت الدكتورة "كريستين تيس"، من قسم بيولوجيا الخلايا في جامعة فرجينيا: "لقد توصلنا إلى طريقة لتوجيه مجموعات من الخلايا الجذعية لبدء التطور الجنيني. واستجابة لهذه التعليمات، تتطور المجاميع إلى كيانات تشبه الجنين، في عملية تلخص الخطوات الجنينية واحدة تلو الأخرى".

يأمل فريق الباحثين أن تساعد هذه الخطوة الثورية في التوصل إلى فهم أفضل للثدييات، ومحاربة الأمراض وخلق عقاقير جديدة وتنمية الأنسجة والأعضاء، من أجل عمليات الزرع البشرية.

إذن..

كيف يمكن أن تمهد هذه الخطوة الثورية إلى إنماء أعضاء بشرية يمكن أن تستخدم في عمليات الزرع؟

وهل يمكن أن يُساء استغلال مثل هذه التجارب؟

واسئلة أخرى ناقشناها في حلقة جديدة من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب، وكان ضيف اللقاء الدكتور #سعد_الأصيل، أخصائي الأحياء المجهرية والمناعة من كوالالمبور في ماليزيا.

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