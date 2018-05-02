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شاهد.. يحدث نادرا وفقط في لعبة السنوكر!

الرياضة

شاهد.. يحدث نادرا وفقط في لعبة السنوكر!
twitter/WorldSnooker1
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أذهل البطل الإسكتلندي جون هيغنز  مواطنه إنتوني ماكغيل وعشاق رياضة السنوكر، بكرة سحرية، خلال مواجهة في الدور ربع النهائي لبطولة العالم للعبة.

وتعادل جون هيغنز  مع مواطنه إنتوني ماكغيل (8-8)، بعد جولتين بينهما، اليوم الأربعاء. وستتجدد المواجهة بينهما، مساء اليوم، في تمام الساعة (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

يذكر أن جون هيغنز (42 عاما)، أحرز لقب بطل العالم أربع مرات (1998، 2007،2009، 2011)، من أصل 51 لقبا تويج بها في مختلف المسابقات، خلال مسيرته الاحترافية التي بدأت في عام 1992.

المصدر: "sports.ru"

نايف الكوردي

  

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