شاهد.. يحدث نادرا وفقط في لعبة السنوكر!
أذهل البطل الإسكتلندي جون هيغنز مواطنه إنتوني ماكغيل وعشاق رياضة السنوكر، بكرة سحرية، خلال مواجهة في الدور ربع النهائي لبطولة العالم للعبة.
That's got to hurt... 🤢#ilovesnoooker@Betfredpic.twitter.com/Q7Ne8Ag1Fq— World Snooker (@WorldSnooker1) May 2, 2018
وتعادل جون هيغنز مع مواطنه إنتوني ماكغيل (8-8)، بعد جولتين بينهما، اليوم الأربعاء. وستتجدد المواجهة بينهما، مساء اليوم، في تمام الساعة (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
From 7-3 down...— World Snooker (@WorldSnooker1) May 2, 2018
John Higgins won five on the spin to take an 8-7 lead!
But Judd Trump lets the four-time champion know he's still alive and kicking by taking a crucial 16th frame, which leaves us poised at 8-8 ⚖️#ilovesnooker@Betfredpic.twitter.com/hQTFd9DxY1
يذكر أن جون هيغنز (42 عاما)، أحرز لقب بطل العالم أربع مرات (1998، 2007،2009، 2011)، من أصل 51 لقبا تويج بها في مختلف المسابقات، خلال مسيرته الاحترافية التي بدأت في عام 1992.
Anything you can do... 👏#ilovesnooker@Betfredpic.twitter.com/4xq691nRbY— World Snooker (@WorldSnooker1) May 2, 2018
المصدر: "sports.ru"
نايف الكوردي