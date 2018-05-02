شاهد.. يحدث نادرا وفقط في لعبة السنوكر!

أذهل البطل الإسكتلندي جون هيغنز مواطنه إنتوني ماكغيل وعشاق رياضة السنوكر، بكرة سحرية، خلال مواجهة في الدور ربع النهائي لبطولة العالم للعبة.

وتعادل جون هيغنز مع مواطنه إنتوني ماكغيل (8-8)، بعد جولتين بينهما، اليوم الأربعاء. وستتجدد المواجهة بينهما، مساء اليوم، في تمام الساعة (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

From 7-3 down...



John Higgins won five on the spin to take an 8-7 lead!



But Judd Trump lets the four-time champion know he's still alive and kicking by taking a crucial 16th frame, which leaves us poised at 8-8 ⚖️#ilovesnooker@Betfredpic.twitter.com/hQTFd9DxY1 — World Snooker (@WorldSnooker1) May 2, 2018

يذكر أن جون هيغنز (42 عاما)، أحرز لقب بطل العالم أربع مرات (1998، 2007،2009، 2011)، من أصل 51 لقبا تويج بها في مختلف المسابقات، خلال مسيرته الاحترافية التي بدأت في عام 1992.

المصدر: "sports.ru"

نايف الكوردي