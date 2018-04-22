ريال بيتيس يقرب برشلونة خطوة أخرى من لقب الليغا

أسدى ريال بيتيس خدمة كبيرة لفريق برشلونة، بتعادله مع أتلتيكو مدريد من دون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتاج برشلونة إلى نقطة واحدة فقط، ليحسم لقب بطل الليغا لصالحه مبكرا، قبل أربع جولات من نهايتها، ولديه مباراة مؤجلة.

ويتربع برشلونة على صدارة الدوري، برصيد 83 نقطة، بفارق 12 نقطة، عن وصيفه أتلتيكو مدريد.

في المقابل، عزز ريال بيتيس، موقعه في المركز الخامس (في المنطقة الأوروبية)، برصيد 56 نقطة.

المصدر: RT

نايف الكوردي