رسميا.. جنوب إفريقيا تدعم المغرب لاستضافة مونديال 2026

أكد رئيس اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم داني جوردان، دعم بلاده لملف ترشح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026.

وأوضح جوردان أن بلاده ستقدم "دعما غير مشروط" للمغرب من أجل تنظيم كأس العالم، مشيرا إلى أنه لن يدخر جهدا من أجل أن يحظى الملف المغربي بدعم جميع بلدان القارة الإفريقية.

ويأمل المغرب أن يكون ثاني دولة إفريقية تستضيف المونديال بعد جنوب إفريقيا التي حظيت بشرف تنظيم البطولة عام 2010.

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وخاض المغرب حملات سابقة لاستضافة كأس العالم في عام 1994، و1998، و2006، و2010، إلا أنه فشل في ذلك.

ويتنافس الملف المغربي مع الملف الأمريكي الثلاثي المشترك (الولايات المتحدة والمكسيك وكندا) لتنظيم مونديال 2026، وسيتم الإعلان الرسمي عن الملف الفائز بشرف تنظيم البطولة، في الثالث عشر من يونيو المقبل، في العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض