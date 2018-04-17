لجنة "تاسك فورس" تصل المغرب والرباط تؤكد التزامها بتعهداتها

بدأت لجنة "تاسك فورس" التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، زيارتها للمغرب، أمس الاثنين، من أجل مراقبة مختلف الملاعب والبنى التحتية، في المدن المرشحة لاستضافة مونديال 2026.

وأكد رئيس لجنة ترشح المغرب من أجل استضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، مولاي حفيظ العلمي، في رسالة لـ (الفيفا)، التزام المغرب بكل تعهداته التي قطعها لـ (الفيفا) من أجل إنجاح هذا الحدث.

وقال مولاي حفيظ العلمي في الرسالة ذاتها: "إن المغرب وبفضل الاستراتيجيات التي أطلقتها المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، والتي انخرط فيها جميع المغاربة، بات جاهزا لاستضافة لجنة (تاسك فورس) التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، في ملاعب كرة القدم المغربية".

وأضاف العلمي: "المغرب جاهز لاستعراض كل إنجازاته وقدراته على الوفاء بجميع التزاماته أمام لجنة (تاسك فورس)، والتي استعرضها في كتاب الترشح، الذي قدمناه للفيفا".

وستستمر زيارة لجنة "تاسك فورس" حتى 19 من شهر أبريل الجاري، وستقوم بزيارة كل من مراكش، أكادير، طنجة والدار البيضاء، من أجل استطلاع المباني التحية الرياضية والسياحية، المرشحة لاستضافة مونديال 2026.

يذكر أن الجامعة العربية أعلنت في بيانها الختامي للقمة 29، التي عقدت في مدينة الظهران السعودية، أنها ستقدم الدعم اللازم والمساندة الكاملة لترشح المملكة المغربية لاستضافة نهائيات كأس العالم للعام 2026.

كما أعلنت مجموعة من الدول رسميا دعمها للملف المغربي لاستضافة مونديال 2026، ومنها فرنسا، صربيا، الجزائر، قطر، جمهورية الدومينيكان، جنوب إفريقيا، بلجيكا، فلسطين، مصر وغيرها

المصدر: وكالات

نايف الكوردي + عمر بيكضاض