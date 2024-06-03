مانشيني يستبعد أحد لاعبي النصر من معسكر منتخب السعودية

استبعد الجهاز الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، أيمن يحيى، الجناح الأيمن لنادي النصر، من المعسكر الجاري حاليا في الرياض، بداعي الإصابة.

وحسب بيان نشره الحساب الرسمي للمنتخب على موقع "إكس"، اليوم الاثنين، اتخذ الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب الأخضر، هذا القرار "بناء على التقرير المقدم من الجهاز الطبي، الذي أظهر حاجة اللاعب إلى برنامج علاجي".

وأشار البيان إلى إخطار نادي النصر، الذي ينتمي إليه اللاعب، بهذا الإجراء، وفقا للمتبع في مثل هذه الحالات.

المدير الفني للمنتخب الوطني " @robymancio " يستبعد "أيمن يحيى" بداعي الإصابة 📝⬇️ pic.twitter.com/cIcLwBbgAt — المنتخب السعودي (@SaudiNT) June 3, 2024

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على صعيد متصل، أخضع مانشيني مجموعتين جديدتين من 20 لاعبا لاختبارات اللياقة البدنية في الفترة الصباحية داخل فندق السكن.

ويستعد الصقور بهذا المعسكر لمواجهتي باكستان والأردن، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

المصدر: وسائل إعلام