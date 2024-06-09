تونس تفشل في فك "شيفرة" شباك ناميبيا

سقط منتخب تونس في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه الناميبي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

وأخفق منتخب "نسور قرطاج" في هز شباك نظيره الناميبي على مدار شوطي المباراة.

واكتفى منتخب تونس بنقطة واحدة بعد هذا التعادل، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة (H)، متقدما بفارق نقطتين على وصيفه الناميبي.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الثامنة (H) المؤهلة إلى مونديال 2026، في الولايات المتحدة وكند والمكسيك:

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1- تونس – 10 نقاط

2- ناميبيا – 8 نقاط

3- ليبيريا – 7 نقاط

4- مالاوي – 6 نقاط (3 مباريات)

5- غينيا الإستوائية من دون نقاط (3 مباريات)

6- ساوتومي و برينسيب من دون نقاط.

المصدر: RT