البرازيل تستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات في 2027

فازت البرازيل بحقوق استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسيدات في 2027 بعد حصولها على معظم الأصوات خلال تصويت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة الشعبية "الفيفا"، الجمعة.

وتفوق العرض البرازيلي على عرض مشترك من بلجيكا وهولندا وألمانيا.

AFP

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وخلال التصويت الإلكتروني حصل العرض البرازيلي على تأييد 119 اتحادا من أعضاء الفيفا بينما حصل العرض الأوروبي المشترك على 78 صوتا.

وفي 30 أبريل الماضي، أعلن الاتحاد الأميركي لكرة القدم ونظيره المكسيكي، سحب ملفهما المشترك المتعلق بتنظيم كأس العالم لكرة القدم للسيدات عام 2027، وذلك للتركيز على استضافة نسخة عام 2031.

ونظمت الولايات المتحدة كأس العالم للسيدات في عامي 1999 و2003، لكن المكسيك لم تستضف المسابقة أبدا.

المصدر: "وكالات"