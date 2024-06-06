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قطر تسقط في كمين أفغانستان (فيديو)

الرياضة

قطر تسقط في كمين أفغانستان (فيديو)
@QFA
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سقط منتخب قطر في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الأفغاني في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا.

وأخفق العنابي القطري في هز شباك نظيره الأفغاني على مدار شوطي اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بمدينة الهفوف السعودية.

وتعادل منتخب قطر لأول مرة بعد أربعة انتصارات متتالية، ويحتل صدارة المجموعة الأولى (A) برصيد 13 نقطة.

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وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة:

1- قطر – 13 نقطة

2- الهند – 5 نقاط

3- أفغانستان – 5 نقاط

4- الكويت – 4 نقاط.

المصدر: RT 

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