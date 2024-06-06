قطر تسقط في كمين أفغانستان (فيديو)

سقط منتخب قطر في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الأفغاني في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا.

وأخفق العنابي القطري في هز شباك نظيره الأفغاني على مدار شوطي اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بمدينة الهفوف السعودية.

مجلس قناة الكاس |

ماجد الخليفي يعلق على أداء لاعبي منتخبنا الوطني أمام أفغانستان .. التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 #رحلتنا_إلى2026#جمهورنا_مصدر_قوتنا#قنوات_الكاسpic.twitter.com/ALdfYfhv49 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) June 6, 2024

شوف |

جماهير العنابي تحيي لاعبي منتخبنا الوطني باستاد الأمير عبدالله بن جلوي ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 #رحلتنا_إلى2026#جمهورنا_مصدر_قوتنا#قنوات_الكاسpic.twitter.com/PlJCv1GJnJ — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) June 6, 2024

وتعادل منتخب قطر لأول مرة بعد أربعة انتصارات متتالية، ويحتل صدارة المجموعة الأولى (A) برصيد 13 نقطة.

إقرأ المزيد

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة:

1- قطر – 13 نقطة

2- الهند – 5 نقاط

3- أفغانستان – 5 نقاط

4- الكويت – 4 نقاط.

المصدر: RT