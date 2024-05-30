سجل لكنه خسر.. أتلانتا يعيد ميسي لكابوس الهزيمة أمام السعودية

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا في خسارة فريقه إنتر ميامي أمام أتلانتا يونايتد، 3-1، في المبارة التي جمعت الفريقين، فجر الخميس، ضمن الجولة 17 بالمجموعة الشرقية من الدوري الأمريكي.

وانتهت سلسلة المباريات العشر التي خاضها إنتر ميامي دون هزيمة في الدوري الأمريكي، لتعيد الخسارة للأذهان السقوط التاريخي للمنتخب الأرجنتيني أمام السعودية في كأس العالم 2022.



وسجل ميسي هدف إنتر ميامي الوحيد في المباراة عند الدقيقة 62.

Le pétard du GOAT Léo Messi face à Atlanta. 🧨 🐐 pic.twitter.com/u46gU9BuEH — INTER MIAMI FR (@IntermiamiFR_) May 30, 2024

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وحسب شبكة ESPN، فإن هذه هي أول مباراة بكل البطولات يخسرها ميسي رغم التسجيل، منذ الهزيمة على يد المنتخب السعودي.



وكان رفاق ميسي خسروا بنتيجة 1-2 على يد الأخضر السعودي بملعب "لوسيل" بنوفمبر الماضي في الجولة الأولى من دور المجموعات بمونديال 2022.



وقتها تقدم ميسي لراقصي التانغو بهدف في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، لكن المنتخب السعودي رد بثنائية صالح الشهري، وسالم الدوسري.



وأشارت ESPN أيضا إلى أن مباراة اليوم هي الأولى التي يخسرها ميسي رغم التسجيل على مستوى الأندية، منذ مباراته بقميص فريقه الأسبق برشلونة ضد سيلتا فيجو بالدوري الإسباني، بمايو 2021 (1-2).

ورغم هزيمة إنتر ميامي الرابعة في 17 مباراة، لا يزال الفريق في صدارة ترتيب المنطقة الشرقية بـ34 نقطة، بفارق نقطة أمام أف سي سينسيناتي الذي سقط بدوره على أرضه أمام ناشفيل 0-2.

المصدر: "وكالات"