بالفيديو.. سالم الدوسري يحقق حلم طفل باكستاني

حرص سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي على لقاء طفل باكستاني يدعى شيس ساجي، في فندق إقامة المنتخب "الأخضر" أمس الأربعاء، خلال زيارة الفريق إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

ويلتقي منتخب السعودية بنظيره الباكستاني غدا الخميس، ويحتاج لنقطة واحدة، من أجل التأهل رسميا إلى المرحلة الثالثة والنهائية من تصفيات كأس العالم 2026، بعد منتخبات قطر، اليابان، إيران، أوزبكستان، العراق، الإمارات، وأستراليا.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه الطفل شيس ساجي، وهو يتحدث عن حلمه بلقاء الدوسري، قائد المنتخب السعودي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا الفيديو، وعبروا عن رغبتهم في مساعدة شيس لتحقيق حلمه.

بدورها قامت إدارة المنتخب السعودي بترتيب وصول ساجي إلى مقر إقامة "الأخضر" في إسلام آباد ولقاء النجم الدوسري، الذي التقط صورا تذكارية مع الطفل، وقدم له قميص منتخب بلاده الذي يحمل رقمه وتوقيعه.

كما نشر سالم الدوسري تغريدة باللغة الآردية (اللغة الرسمية في باكستان) قال فيها ما معناه: "أنا سعيد للغاية في باكستان العزيزة.. أتطلع للمباراة التي سنخوضها على ملعب جناح غدا".

میں پیارے پاکستان میں بہت خوش ہوں۔

کل جناح اسٹیڈیم میں ملاقات کا میں منتظر ہوں 💚 🇵🇰🇸🇦 — سالم الدوسري (@salem_d29) June 5, 2024

إقرأ المزيد

ومن المتوقع أن يبدأ الدوسري بشكل أساسي مباراة الغد الخميس، والتي تقام على ملعب "جناح" في إسلام آباد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2027 ومونديال 2026.

ويتصدر المنتخب السعودي، المجموعة السابعة من المرحلة الثانية في تصفيات المونديال، برصيد 10 نقاط، يليه المنتخب الأردني، وصيف كأس آسيا، في المركز الثاني بـ7 نقاط، ثم طاجيكستان ثالثا بـ5 نقاط، وباكستان في المركز الأخير بلا نقاط.

المصدر: RT