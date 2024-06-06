التصفيات المزدوجة.. العراق يهزم إندونيسيا (فيديو)

خرج المنتخب العراقي بفوز ثمين من ملعب نظيره الإندونيسي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

وأحرز ثنائية العراق كل من المهاجم أيمن حسين ولاعب خط الوسط علي جاسم، في الدقيقتين (54 من ركلة جزاء، 88) على الترتيب.

وأكمل منتخب إندونيسيا المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد قائده جوردي أمات، الدقيقة 59، بينما أضاع المهاجم العراقي أيمن حسين ركلة جزاء أخرى عند الدقيقة 72 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد "جيلورا بونج كارنو - Gelora Bung Karno Stadium" بالعاصمة جاكارتا.

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وحقق العراق انتصاره الخامس على التوالي، ويتربع على عرش صدارة المجموعة السادسة (F) بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، مبتعدا بفارق 8 نقاط عن وصيفه الإندونيسي.

بينما يحتل منتخب فيتنام المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 3 نقاط، من ثم الفلبين في المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة.

المصدر: RT