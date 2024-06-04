شاهد.. ولي العهد الأردني يشارك في تدريبات منتخب "النشامى"

شارك ولي العهد الأردني، الحسين بن عبد الله الثاني، وشقيقه الأمير هاشم، في تدريبات منتخب "النشامى" على استاد عمان الدولي، استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويستعد منتخب الأردن لخوض مباراتين أمام كل من طاجكستان والسعودية، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ونشر الاتحاد الأردني لكرة القدم، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه الأمير الحسين والأمير هاشم وهما يصافحان اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، قبل أن يشاركا في التدريبات، ويتفاعلا مع بعض المواقف، ثم التقطا صورا تذكارية مع أفراد المنتخب، مما أثار تفاعلا واسعا.

الأمير الحسين يطلع على استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم للمباراة القادمة مع نظيره الطاجكستاني pic.twitter.com/HGAG5olmd9 — Jordan FA - الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) June 3, 2024

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وسبق وأن دعم وساند ولي العهد الأردني والأمير هاشم منتخب "النشامى" في نهائيات بطولة كأس آسيا الماضية والتي وصل فيها الفريق إلى المباراة النهائية، لكنه خسر اللقب أمام صاحب الأرض والضيافة، منتخب قطر.

المصدر: "@JordanFA"