جنايات القاهرة تعقد جلسة لمحاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في قطر

تعقد محكمة جنايات القاهرة يوم الأحد ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين خلال فعاليات كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وقد بدأت أحداث الجريمة التي انتشرت أصداؤها في مختلف وسائل الإعلام، في أثناء حضور فعاليات كأس العام خلال العام الماضي، بدولة قطر، حيث أقدم عامل سيراميك على قتل 3 أشخاص حين استضافوه في منزلهم بدولة قطر، إلا أنه رد الجميل بقتلهم وفر هاربا، وتم القبض عليه في المطار واعترف بجريمته.

وجاء أمر الإحالة في هذه القضية بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، وبعد توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بسلاح أبيض (سكين).

وأوضح أمر الإحالة، أن تلك الجنايات اقترنت بأخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان المكان، قتل عمدا المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم مصمما على قتله خشية افتضاح أمر قتله المجني عليهما الأولين، وأعد لذلك الغرض ذات السلاح الأبيض المستخدم في قتل الأخيرين، وقبع متربصا حضوره للمسكن، ونفذ جريمته.

وأضاف أمر الإحالة، أن منفذ الجريمتين كان هدفه سرقة المنقولات المبينة وصفا بالأوراق المملوكة للمجني عليهم، بأن استولى على هواتفهم المحمولة وجهاز الحاسب الآلي المحمول.

المصدر: موقع الأسبوع