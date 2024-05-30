استمرار غياب رياض محرز عن قائمة منتخب الجزائر

شهدت قائمة المنتخب الجزائري لمواجهتي غينيا وأوغندا ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026 غياب النجم رياض محرز.

ويستعد "محاربو الصحراء" لمواجهة غينيا وأوغندا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا، يومي 6 و10 يونيو القادم على الترتيب.

ويستمر غياب محرز عن قائمة منتخب بلاده الخاصة بفترة التوقف الدولية بشهر مارس الماضي.

كما تم استبعاد فارس شايبي مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، إضافة لـ يوسف بلايلي وإسلام سليماني.

قائمة المنتخب الوطني الخاصة بمبارتي غينيا و أوغندا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.#LesVerts⭐⭐ | #123vivalAlgérie🇩🇿 pic.twitter.com/uqs8XYPlvu — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) May 30, 2024

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قائمة منتخب الجزائر لمواجهتي غينيا وأوغندا:

حراسة مرمى:(أسامة بن بوط - أنتوني ماندريا - مصطفى زغبة).

الدفاع:(ريان آيت نوري- يوسف عطال- زين الدين بلعيد - شعيب كداد - كيفن قيطون - جوان حجام -محمد مداني- محمد أمين توغاي - عيسى ماندي).

خط الوسط:(حسام عوار - إسماعيل بن ناصر - رفيق قيطان - نبيل بن طالب - أحمد قندوسي - راميز زروقي).

خط الهجوم:(ياسين براهيمي - سعيد بن رحمة - محمد أمين عمورة - ياسين بن زية - بغداد بونجاح -

أمين جويري - منصف بقرار - أنيس حاج موسى).

المصدر: RT