بعمر 58 عاما.. البرازيلي روماريو يتراجع عن الاعتزال ويعود للملاعب

سيعود النجم البرازيلي روماريو المتوج بلقب مونديال 1994 مع منتخب السامبا لممارسة كرة القدم بسن 58 عاما من بوابة نادي أمريكا البرازيلي الذي يتولى رئاسته منذ بداية العام الجاري 2024.

وكشف المهاجم السابق لأندية مثل برشلونة الإسباني وآيندهوفن الهولندي عن ذلك في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للفريق ويظهر فيه الوثيقة التي تثبت تسجيله كلاعب كرة قدم في البطولة.

🚨OFFICIAL:



58 year old Romário has been REGISTERED by América-RJ to play in the second division of the Campeonato Carioca.



“I dream of playing alongside my son.”



Note: He is their club president.



pic.twitter.com/dCWIuYRR9T — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) April 17, 2024

وكلاعب محتمل لفريق أمريكا، وهو فريق صغير ولكن عريق في ريو دي جانيرو، سيكون رومالريو الذي اعتزل ممارسة كرة القدم في 2009، زميلا لرومارينيو، أحد أبنائه، والمهاجم أندريه، الذي لعب إلى جانب نيمار وباولو هنريكي جانسو في سانتوس.

🚨🚨🚨 Aos 58 anos, ROMÁRIO é inscrito pelo América-RJ para a disputa da 2ª divisão do Carioca, informa o @geglobo.



✍🏼 Romário vai receber e doar de volta ao clube um salário mínimo. Em relação ao contrato, faltam poucas burocracias para que esteja liberado para jogar.



O… pic.twitter.com/viKqUMnn43 — Footure (@FootureFC) April 16, 2024

وأوضح روماريو، الذي يحافظ على مستواه بفضل المباريات الصغيرة التي يلعبها مع أصدقائه على الشاطئ، أنه ينوي التحدث مع مدرب أمريكا ماركوس ألكسندر حول أفضل طريقة يمكن من خلالها استخدامه في الملعب.



ووفقا لفريق ريو، وقع روماريو عقدا للعب حتى ديسمبر المقبل، وسيحصل مقابله على الحد الأدنى من الراتب كمكافأة، وهو ما وعد لاعب كرة القدم السابق نفسه بالتبرع به للنادي.

روماريو تألق خلال مسيرته في الملاعب مع أندية أيندهوفن وبرشلونة وفالنسيا، إلى جانب تجاربه المحلية البارزة رفقة فاسكو دا جاما وفلامنغو وفلومينينسي، قبل أن يتجول في الدوريات الأمريكية والإنجليزية، مع فترة قصيرة قضاها في السد القطري.

المصدر: "وكالات"