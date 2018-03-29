بن عرفة يؤكد رحيله عن سان جرمان مع نهاية الموسم

أكد الجناح الدولي الفرنسي حاتم بن عرفة، اليوم الخميس، أنه لن يواصل مشواره مع باريس سان جرمان بعد انتهاء عقده مع النادي الباريسي نهاية الموسم الحالي.

وكتب لاعب ليون ومرسيليا ونيس السابق في حسابه على موقع "انستاغرام": "قريبا، تنتهي مغامرتي في باريس سان جرمان. رغم الأوقات الصعبة، أنا سعيد لارتدائي هذا القميص وأحتفظ بذكريات رائعة مع زملائي".

وتابع ابن الحادية والثلاثين: "أستغل هذه الرسالة لكي أشكر الكثيرين من الذين ساندوني. سأحب دائما هذا النادي".

وعانى بن عرفة لفرض نفسه ضمن تشكيلة فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري ولم يشارك في أي مباراة منذ الخامس من أبريل 2017، ورغم ذلك قرر البقاء في الفريق حتى نهاية العقد الذي وقعه في صيف 2016 قادما من نيس دون مقابل، بعد انتهاء عقده مع الأخير.

وبقي بن عرفة في سان جرمان رغم رغبة الأخير في التخلي عنه كونه يتقاضى 10 ملايين يورو سنويا بحسب صحيفة "ليكيب" الرياضية.

المصدر: أ ف ب